El alcalde de Oleiros y el PSOE intensifican su disputa tras la expulsión de una edil del pleno

Si hay que atenerse a sus actuaciones y declaraciones nada hace presagiar que los ánimos del alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, y de los concejales del grupo municipal del PSOE vayan a atemperarse. La disputa verbal que mantienen tras la expulsión de la edil y portavoz, Carmen Acuña, del pleno celebrado el pasado jueves, 30 de noviembre, se intensifica en el tono cada día que pasa. Lo curioso es que las dos partes coinciden en acusar a la otra de utilizar las instituciones de modo torticero.



“Hai desesperación nos concellais do PSOE no Concello de Oleiros. (...). Os dous representantes na corporación queren convertir os debates en pelexas de galos. Toman a palabra cando lles dá a gana, impiden as intervencións do alcalde, difaman a políticos e funcionarios, interpretan as normas o seu libre albedrío”, dijo ayer el regidor en declaraciones a la emisora local de la Cadena Ser.



Por su parte, los socialistas insisten en que el regidor oleirense hace un uso partidista tanto del pleno como de los medios de comunicación de los que dispone el Ayuntamiento.



“Os socialistas entendemos, polas súas últimas críticas, que él (García Seoane) ten ‘guante de hierro y mandíbula de cristal’ xa que se relaciona coas diferentes administracións tratando de impoñer o seu parecer e non tolera as críticas que lle facemos sobre o seu uso partidista do que é de todos. Ese foi o motivo polo que ata chegou a saltarse un pleno o apartado de Rogos e Preguntas para evitar que se debateran puntos que evidencian o seu uso partidista das institucións”, apuntan desde el PSOE local.



Sin embargo, los miembros de esta formación no se conforman con este reproche y hacen un resumen, aportando documentación, de las condenas judiciales a las que ha tenido que hacer frente el regidor por sus desencuentros con otras administraciones.