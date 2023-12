Más de 330 personas competirán en Oleiros por cinco plazas de policía

Más de 330 personas, en concreto 334, competirán por las cinco plazas de agente de la Policía Local que ha sacado a concurso oposición el Ayuntamiento de Oleiros. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) hizo pública ayer la lista definitiva de admitidos y excluidos, designación del órgano de selección y convocatoria para realizar las dos primeras pruebas en el proceso para cubrir cinco plazas de policía local por el sistema de oposición libre.



Los convocados al concurso, del que han quedado excluidos 31 aspirantes, deberán estar presentes el próximo miércoles, día 27, a las 09.30 horas, en el pabellón de deportes Arsenio Iglesias de Santa Cruz, para participar en una primera prueba de evaluación de conocimientos tipo test y, posteriormente, en un examen de gallego. Se da la circunstancia de que en esta segunda prueba solo participarán aquellos que superen el test y los aspirantes que no hayan acreditado la posesión de titulaciones de lengua vernácula.



Con este anuncio se cierra así un proceso que se convocó el pasado mes de junio debido a la escasez de efectivos que presenta la plantilla de la Policía Local a lo largo de los últimos años. Cabe recordar que en noviembre la situación alcanzó tal magnitud que el Ayuntamiento se vio obligado a apurar los plazos del concurso.

Curso de capacitación



“Tendo en conta que o comezo do curso de capacitación de policías organizado pola Academia Galega de Seguridade Pública prevese para principios do ano 2024, faise necesario reducir os prazos do procedemento de selección, aplicándolle a tramitación de urxencia, para poder finalizar o procedemento de selección en curso (...) Resólvese, aplicar a tramitación de urxencia ao procedemento selectivo para cubrir, por funcionarios de carreira, cinco prazas de policía reducindo todos os prazos a metade, agás de presentación de solicitudes”, indicaba el BOP, en su edición del día 5 de noviembre.



La incorporación de cinco nuevos agentes, a los que hay que añadir dos más que lo harán por un proceso de provisión por movilidad, podría poner fin a la polémica que se suscitó después de que el grupo municipal del PP denunciase una importante escasez de efectivos.