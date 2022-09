Mucho de A Coruña

Sabemos que los periodistas no deberíamos hablar de nosotros mismos y, mucho menos, ser noticia. Pero me van a permitir romper esta regla no escrita para presumir de compañeros. Bueno, de muy buenas personas. Profesionales, incluyo a los colaboradores, que ponen mucho de su parte para sacar adelante proyectos que pronto verán la luz y que hacen cada día de El Ideal Gallego un periódico más fuerte y más cercano a sus lectores. Lo siento por permitirme esta licencia, pero hoy tenía la necesidad de presumir de los míos por las ganas e ilusión que ponen pero, sobre todo, por lo mucho que me arropan haciéndome sentir uno más del equipo. Dicho queda.

¡Vamos allá!

A nivel local la cosa comienza a animarse. La alcaldesa habló de la Agenda 2030 y repartió unas 'caricias' a la oposición y a Alfonso Rueda; Inés Rey también habló de la Casa Cornide y la Xunta le pide que no busque disculpas; Miguel Lorenzo aprovecha el cabreo monumental del vecindario de Os Mallos por las okupaciones y recoge el malestar; en el barrio de O Castrillón están molestos con la futura gestión de su polideportivo; comenzaron las obras del aparcamiemnto Adolfo Suárez y el sector del taxi pedirá medidas que incentiven su uso ante la rebaja en la tarifa del bus urbano.

Unas pinceladas de más actualidad. El Supremo: no hay duda de que Griñán conoció los ERE y pudo impedirlos; socios y oposición abren el curso político atacando a Sánchez por los precios; Hacienda se abre a estudiar ayudas a hipotecados si no provocan más inflación y, además, Bruselas receta ahorrar luz y ataca a los beneficios de las energéticas.

