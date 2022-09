Empieza la carrera

Codazos para posicionarse

En María Pita comienzan a moverse las fichas. No es un ajedrez, pero casi. La carrera para posicionarse de cara a las próximas muncipales ya había comenzado hace días, pero ahora son los grupos con representación en el Pleno los que toman iniciativas. El BNG está dispuesto a tener más peso en la negociación de los presupuestos locales, así que Jorquera apuesta por un acuerdo que incluya al Gobierno local, la Marea y su propio grupo. Vamos, que el partido nacionalista no otorga legitimidad a las concejalas no adscritas.

Imagen del último pleno | Patricia G. Fraga

El cónsul filipino promete celeridad para detener a los acusados de asesinar a Diego Bello. La alcaldesa se desplazó a Madrid para dar a poyo a la familia, que se concentró ante la sede diplomática. Los coruñeses ya se pueden ir poneindo en forma, porque las obras para la ampliación del carril bici avanzan en la zona de Las Pajaritas; todo preparado de cara al domingo, diseñadas las actividades para la constelación de estrellas del Fórum Gastronómico; mientras en el Ayuntamiento tratan de minimizar la situación, nuevos incidentes hacen aumentar la sensación de inseguridad en el barrio de Os Mallos; y una buena noticia es que la Xunta y Tranvías refuerzan el servicio de buses a Novo Mesoiro; un alivio para los vecinos.

A modo de teletipo y que deben saber: que la Aemet prevé para Galicia un otoño “con menos lluvia de la que sería deseable”; el Gobierno anuncia la rebaja del IVA del gas natural al 5% hasta enero; y la Enfermería está alarmada por la falta de más de 95.000 profesionales en España. Ahí es nada.

Que disfruten de nuestra edición en papel que llega llena de contenido y ampliado en www.elidealgallego.com nuestra App y redes sociales.

No se olviden de ser felices.

Gracias