Los empleados de buses y trenes se unen a las huelgas del Reino Unido

El Reino Unido vivió ayer otra jornada intensa de huelgas, por los paros que secundan trabajadores del ferrocarril, algunos conductores de autobuses, empleados que vigilan las autopistas y los encargados de hacer los exámenes de conducir, en continuación de las huelgas que comenzaron los trabajadores sanitarios. Los miembros del sindicato británico de ferrocarriles, marítimo y transportes, que trabajan para la compañía ferroviaria Network Rail y otros 14 operadores de trenes del Reino Unido prosiguen con la medida de presión que iniciaron ayer, mientras que harán otra de 48 horas desde mañana.



A este paro se une el de los conductores de autobuses en Londres, mientras que los responsables de los centros de control de las autopistas también van a la huelga en reclamo de mejoras salariales. Algunos encargados de hacer los test de conducir en Londres, sureste y suroeste de Inglaterra y Gales secundan una huelga propia. Estos paros provocaron una crisis en el Reino Unido que dura ya meses, ya que estos sectores piden un aumento de sueldo por el fuerte incremento de la inflación, que supera el 10%. El sector ferroviario reclama un incremento salarial del 7%, pero la empresa Network Rail solo les ofreció un 5%.

Misiva a Sunak



El secretario general de la confederación sindical (TUC, por sus siglas en inglés), Paul Nowak, pidió una reunión urgente con el primer ministro, Rishi Sunak, para superar la crisis. En una carta al ministro tory, Nowak dijo que los servicios públicos están en crisis después de varios años de escasez de fondos y personal. “No podemos resolver estos problemas sin un trato justo para las personas en la primera línea (del trabajo). Todos los meses, los empleados con experiencia renuncian y uno de cada tres empleados del servicio público ahora toma medidas para dejar sus profesiones o lo está considerando activamente. Esto es simplemente insostenible”, escribió Nowak en su misiva al máximo dirigente británico.



“Pero no podemos solucionar la crisis de personal en nuestras escuelas, hospitales y otros lugares si no solucionamos las causas subyacentes. Esto significa hablar de manera abierta y constructiva sobre la mejora salarial en el sector público, algo que no quieren hacer los ministros”, manifestó.