EEUU enviará bombas de racimo a Ucrania y las críticas se encienden

Estados Unidos (EEUU) confirmó ayer que enviará bombas de racimo a Ucrania pese a las críticas de Alemania y de organizaciones como Human Rights Watch (HWR), a las que preocupa el impacto de ese armamento sobre la población civil.

Las bombas de racimo se incluyen en un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania que incluye, además, misiles para defensa aérea, sistemas antiaéreos Stinger y munición para los sistemas Patriot, entre otras cosas.



Según datos del Departamento de Defensa, el envío de este paquete elevará hasta los 41.300 millones de dólares (37.650 millones de euros) el montante total de asistencia militar que Washington envió a Kiev desde que comenzó la invasión rusa de.



El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan dijo que EEUU retrasó esta decisión todo lo que pudo, pero explicó que las tropas ucranianas necesitan munición de artillería convencional porque la cantidad que tienen disponible disminuyó con la contraofensiva que Kiev lanzó a principios de junio.



Según Sullivan, Ucrania entregó a Washington “hace algunas semanas” un documento en el que se comprometía a que sus fuerzas armadas solo usarían esas bombas de racimo en el campo de batalla y no en zonas urbanas donde pueda haber daño a los civiles. Esas promesas estaban incluidas en la petición formal que hizo el Gobierno de Ucrania a EEUU para solicitar la entrega de esas bombas, detalló el asesor.



Las bombas de racimo consisten en un contenedor que se abre en el aire y dispersa una gran cantidad de submuniciones explosivas o “bombetas” sobre un área amplia, de entre 200 y 400 metros. El problema es que algunas de esas “bombetas” no llegan a explotar al estallar contra el suelo y quedan enterradas, de manera que pueden detonar pasados los años cuando un civil pasa por la zona. Preguntado sobre esas preocupaciones, Sullivan dijo que las bombas que EEUU entregará a Ucrania tienen un tasa de no explosión –las que fallan y quedan enterradas– inferior al 2,5%. En contraste, las bombas de racimo que supuestamente usó Rusia tienen una tasa de no explosión de entre 30 y el 40 , según Sullivan.

Prohibición internacional



El 28 de mayo de 2008 se aprobó en Dublín la Convención Internacional que prohíbe el uso, fabricación y almacenamiento de este tipo de bombas aunque sin la participación de los países que se oponen a la prohibición. Desde la entrada en vigor del acuerdo, firmado en Oslo el 1 de agosto de 2010, se sumaron 111 países, de los que 83 lo ratificaron, entre ellos miembro de la OTAN como España, Alemania, Francia o Reino Unido.



Los principales productores de bombas de racimo, como EEUU, Rusia y China, no forman parte, de la convención. Tampoco forma parte de ella Ucrania. Alemania, que fue uno de los primeros países en ratificarla, expresó ayer su desacuerdo con la decisión de EEUU. La organización HRW pidió a Ucrania y Rusia que dejen de usar bombas de racimo y urgió a EEUU a no entregar ese tipo de armamento a Kiev.

Posición de la OTAN

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó ayer que corresponde a cada Estado miembro de la Alianza, de manera individual, decidir si entrega bombas de racimo a Ucrania, en un momento en el que Estados Unidos confirmó la entrega de este tipo de munición al país.



“Corresponde a los aliados individuales tomar decisiones sobre la entrega de armas y suministros militares a Ucrania y corresponderá a los Gobiernos decidir, no a la OTAN como Alianza”, declaró Stoltenberg. que recalcó que la OTAN como Alianza no tiene fijada una posición sobre las bombas de racimo porque algunos Estados miembros firmaron la Convención sobre Municiones de Racimo, de carácter vinculante, pero otros no.