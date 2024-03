Carlos III no ha muerto: qué hay detrás del falso comunicado de Buckingham Palace

Este 18 de marzo, comenzaron a circular en redes sociales numerosas publicaciones en las que aseguraban que el rey de Inglaterra, Carlos III, había fallecido. Ejemplo de ello es esta publicación de X, en la que se escribe lo siguiente: “El rey Carlos III de Inglaterra murió a la edad de 76 años. Le faltaba aproximadamente un mes y medio para cumplir un año de servicio. The Grim Reaper organizó un spoiler en la coronación por una razón”.

Junto a este texto, aparece un corte de un vídeo de la coronación de Carlos III, donde se ve pasar a un hombre encapuchado con una túnica negra y una larga vara larga, similar a la representación de la muerte (en inglés se conoce como The Grim Reaper).

La publicación cuenta con más de 512.000 reproducciones, 528 me gustas y 21 comentarios. Además, 84 personas compartieron dicha información en sus respectivas cuentas de X.

Sin embargo, esto es falso. El príncipe Carlos no ha muerto como apuntan numerosas publicaciones. Así lo ha confirmado la embajada de Reino Unido en Moscú y la embajada de Reino Unido en Kiev, que han publicado en sus respectivas cuentas de X que se trata de una noticia falsa.

El falso comunicado de Buckingham Palace que confirmó la muerte de Carlos III

Para comprobar la veracidad de la noticia, en INFOVERITAS hemos realizado en primer lugar una comprobación de la noticia en los sitios oficiales de la Casa Real británica. Ni en su web, ni en su cuenta de X aparecen registros que confirmen la muerte de Carlos III.

El último mensaje del monarca publicado en la web del Palacio de Buckingham es un agradecimiento del 10 de febrero “por los numerosos mensajes de apoyo”, tras confirmarse que las pruebas médicas han “identificado una forma de cáncer”.

Entre los rumores que confirman la muerte del rey británico en redes sociales ha aparecido un comunicado donde se puede ver el logo del Palacio de Buckingham y el siguiente mensaje: «THE FOLLOWING ANNOUNCEMENT IS MADE BY ROYAL COMMUNICATIONS. The King passed away unexpectedly yesterday afternoon».

Traducido al castellano, quiere decir: «El siguiente anuncio es realizado por el departamento de prensa del Palacio. El rey falleció inesperadamente ayer por la tarde». En la esquina inferior derecha se aprecia una fecha «lunes, 18 de marzo de 2024». Sin embargo, otro dato que confirma que se trataría de una noticia falsa es que los comunicados que lanza la Casa Real británica no tienen el mismo formato que el viralizado, tal y como se puede ver en los enlaces previamente indicados en el párrafo anterior.



Todo apunta a que el origen del bulo sobre la muerte de Carlos III proviene de grupos de Telegram rusos y ucranianos

Por otro lado, en una búsqueda sencilla en Google con las palabras clave ‘muerte’, ‘comunicado’ y ‘Carlos III’ aparecen diversos medios de comunicación que confirman que se trata de un bulo. Por ejemplo, esta noticia de La Vanguardia explica que el origen de la noticia parece haber surgido en grupos de Telegram rusos. “Los rumores se propagaron rápidamente a través de las redes sociales rusas, especialmente en canales de Telegram de sitios web pro-Kremlin, cómo Readovka y Vedomosti, afirmaban ante sus más de dos millones de seguidores que ‘El rey británico Carlos III ha muerto’, a los 75 años y junto a una foto del monarca, sin ninguna confirmación oficial por parte de las autoridades británicas”.

De hecho, en una búsqueda detallada en el grupo de Telegram Readovka se confirma que efectivamente el comunicado fue publicado a través de este canal, el 18 de marzo a las 12:53 horas.



En la noticia mencionada previamente hacen referencia a un artículo publicado el 18 de marzo a las 14:48 horas por Daily Mail, titulado: “‘El rey Carlos NO está muerto’: la embajada británica en Moscú emite un furioso desmentido después de que los medios rusos compartieran una declaración falsa del Palacio de Buckingham que afirmaba que Monarch ‘falleció inesperadamente ayer por la tarde”.

Revisando la cuenta oficial de la embajada de Reino Unido en Moscú se confirma que la propia institución negó la muerte del monarca después de que la noticia se viralizara en múltiples plataformas: “Reports about the death of King Charles are fake!” (¡Los informes sobre la muerte del rey Carlos son falsos!, traducido al castellano).



Por su parte, la embajada de Reino Unido en Kiev también desmintió la noticia en su cuenta oficial de X. “We would like to inform you that the news about the death of King Charles III is fake”, escribían. Traducido al castellano es “Le informamos de que la noticia sobre la muerte del rey Carlos III es falsa”.



INFOVERITAS verifica que…



El rey Carlos III no ha muerto tal y como sostiene un falso comunicado aparentemente difundido por el Palacio de Buckingham. Así lo ha confirmado la embajada de Reino Unido en Moscú y la embajada de Reino Unido en Ucrania, que han publicado en sus respectivas cuentas de X que se trata de una noticia falsa.