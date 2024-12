Verónica Arteaga, directora People & Talent: “Softtek no está aquí para sobrevivir, sino para sobresalir”

La empresa de Softtek inició el mes de diciembre con una celebración por todo lo alto, pues recuerdan su fundación el 1 de diciembre del año 1982, hace exactamente 42 años. A pesar de que la compañía tiene su origen en Monterrey, México, ha conseguido ir extendiéndose por el mundo hasta llegar a situar una de sus sedes en A Coruña, donde llevan creciendo desde inicios de los 2000. Ya en el 2010, Blanca Treviño, CEO de Softtek, afirmaba que “la excelencia del trabajo que hacemos para nuestros clientes pone de manifiesto el gran talento de los profesionales gallegos”.

La empresa se fundó en el año 1982 bajo el liderazgo de Gerardo López García y so cofundador Juan Gilberto Sánchez. Una vez se inicia el año 2000 es Blanca Treviño quien toma el puesto de CEO. Desde el principio, sus fundadores mostraron sus ganas de emprender, dejar huella e ir más allá de una simple empresa que ofrece una serie de servicios. Su intención principal era aportar algo diferencial, un espíritu que ha logrado mantenerse a lo largo de estos 42 años de desarrollo y crecimiento de Softtek.

Softtek, en líneas generales, se define como una empresa que se centra en ayudar a sus clientes a obtener ventajas competitivas mediante una serie de herramientas o soluciones digitales. Algunos ejemplos podrían ser los servicios de Infraestructura, la transformación de servicios IT, pruebas y aseguramiento de calidad de software, servicios en la nube o servicios Atlassian.



A la hora de trabajar siempre se hacen las siguientes preguntas: ¿Cómo pueden hacer algo diferente? ¿Cómo puede impactar ese cambio al cliente? ¿Qué oportunidades tienen? Además, siempre tratan de mantener un ambiente que impulse a los trabajadores y les invite, ante todo, a salir de su zona de confort. “Sin duda, creo que la diferencia la marca nuestra gente, nuestra cultura y la manera en la que hacemos las cosas. Esto es lo que más valoran tanto los clientes como los trabajadores de Softtek”, explica Verónica Arteaga, directora People & Talent en Softtek EMEA, “hay muchas veces que los clientes se acercan a nosotros y nos dicen “me da igual el tipo de perfil, mientras sea trabajador de Softtek es suficiente”. Eso es algo que nos define mucho como empresa”.

La empresa de Softtek inició el mes de diciembre con una celebración por todo lo alto. I CEDIDA



Otra cosa que también destaca Verónica Arteaga es el ambiente de trabajo que existe en Softtek. Gracias a este círculo de seguridad que se crea en la empresa los trabajadores tienen espacio para poder ser creativos, innovar y colaborar. “Al final esto es algo fundamental para mantenerse en la industria 42 años. Hay una cultura de crecimiento y de mejora. Se puede notar que ese afán de emprendimiento que estaba desde el origen permanece aún hoy en día”, concluye Verónica Arteaga.



Una de las fórmulas del éxito de Softtek es la colaboración y comunicación que existe entre todos los trabajadores de la empresa. “Hay metodologías de trabajo muy definidas y procesos muy claros. Esto es algo esencial y que nos permite trabajar a distancia, desde diferentes oficinas, países, en distintos idiomas y hasta con dispares calendarios de trabajo”, explica Verónica Arteaga.

En cuanto a la perspectiva de futuro de Softtek, el objetivo principal es seguir creciendo y expandiéndose por el mundo, al mismo tiempo que siguen especializándose en sus servicios. Actualmente tienen presencia a lo largo de todo el continente americano, Europa y Asia. Todo esto ha sido posible gracias a los tres valores esenciales de su cultura: propósito, creencias y esencia.

“Todos los que trabajamos en Softtek tenemos mucha suerte a un nivel personal”, habla Verónica Arteaga, “somos parte de una industria que está cambiando el mundo. Yo siempre digo que mis hijos no conocen lo que es una banca que no sea digital, es decir, no conciben que para comprar y comparar precios tendrían que ir tienda por tienda leyendo el artículo, tal y como me tocó a mí cuando yo tenía su edad. Gracias a empresas como Softtek ese proceso nos lo podemos saltar”.

Hay una línea general de optimismo en las oficinas de Softtek. “Tenemos la capacidad de ayudar a las empresas, a la sociedad y de generar soluciones a problemas reales”, puntualiza Verónica Arteaga. Creen que el crecimiento de la empresa no solo les va a ayudar a ser rentables, sino que también les va a ayudar a dejar esa huella o trascendencia en la sociedad, generando empleo para un talento que no tiene ni edad ni género. Y todo esto se puede hacer gracias a la tecnología.