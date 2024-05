Asteo y Rede Aberta lanzan Rurix, la primera plataforma neutra de redes de fibra 100% enfocada al medio rural

Asteo y Rede Aberta han presentado hoy Rurix, la primera plataforma neutra de redes de fibra 100% enfocada al medio rural para interconectar operadores con redes, con un modelo neutro, abierto y bidireccional. Ambas compañías han explicado, en la XVII Feria Tecnológica Aotec, celebrada en Bilbao, que Rurix facilitará que operadores locales y rurales de menor tamaño puedan, a través de un solo acuerdo comercial, formar parte de un ecosistema de redes que les de acceso tanto a operar sus redes propias en modelo mayorista como expandir su actividad comercial sobre otras redes y regiones.

Con esta iniciativa Asteo y Rede Aberta dan un paso más en su apuesta por digitalizar el medio rural español y llevar a este entorno ofertas convergentes de servicios de telecomunicaciones y conectividad a Internet de FTTH (fiber to the home), a la vez que contribuyen al crecimiento de los operadores locales.

Interconexión, bidireccionalidad y alcance rural



Por las características de los municipios en los que están presentes, las redes de la plataforma de Rurix tienen poca coincidencia con otras y, normalmente, son la única desplegada que reúne las características de ser neutra y abierta en esa ubicación.



Asimismo, Rurix es una red de fibra óptica con estándares de calidad de primera magnitud, tecnológicamente avanzada y altamente sostenible. La red de transmisión (backhaul) es mayoritariamente soterrada y está conectada con los principales centros de datos como Equinix, Digital Reality (Interxion), Global Suites y otros POP regionales. Rurix cuenta con tecnología XGSPON.

La plataforma nace con la vocación de incorporar a todos los operadores rurales interesados en formar parte, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos técnicos y estándares de calidad para dar el mejor servicio al cliente final.



“Rurix permitirá disminuir la escala mínima para mayorear las redes locales y suplir uno de los principales requisitos que deben cumplir para negociar acuerdos con otras compañías: el volumen de hogares con cobertura de fibra óptica”, según comentó Pedro Abad, CEO de Asteo Red Neutra, durante la presentación.



Pere Antenas, Director General de Rede Aberta explicó que “esta agrupación de redes de fibra 100% rural será facilitador para el desarrollo y penetración del 5G en zonas rurales y la extensión del fiber everywhere a través del fiber to the home (FTTH), fiber to the tower (FTTT), fiber to the room (FTTR), FTTB (fiber to the business), etc”.



Actualmente la plataforma inicia su andadura con presencia en 14 provincias distribuidas entre Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, un backhaul (red de transmisión) de 4.500 kms y un alcance de 540.000 hogares pasados.