La torrija, un clásico de la Semana Santa

Llega la Semana Santa y no hay mejor excusa para acabar una comida que con torrijas, ese dulce que nació con el único fin de dar salida al pan que no se consumía de un día para otro, pero que, a día de hoy, se ha reinventado y que ya no solo se sirve en esta época del año.





Un postre al que no le puede faltar, para que se considere bocatto di cardinale, textura, dulzor y sabor. Por eso, en GastroIdeal hemos elaborado una selecta lista con los restaurantes que debes visitar si eres un fiel defensor de este dulce típico de Semana Santa.





A Mundiña





En el restaurante A Mundiña, situado en la calle Real 77, cuenta en su carta con una torrija clásica. Elaborada con una barra de pan tradicional infusionada en leche, le dan un toque diferente al acompañarla de toffe.









Culuca





La torrija que se ofrece en Culuca, restaurante ubicado en el número 10 de la calle Arteixo, se presenta como si fuese un brioche caramelizado. Tras infusionar leche en canela, vainilla y piel de cítricos, fríen la torrija en mantequilla aderezándola con azúcar. Una meticulosa preparación a la que le dan el toque de gracia acompañándola de una crema de haba tonka.









Jaleo





La torrija de Jaleo se elabora a partir de un pan de leche que pasa un día entero sumergido en una mezcla de azúcar, nata y vainilla. En el momento de servir las torrijas, les dan un golpe de calor en el horno y rematan el postre caramelizándo con azúcar moreno.