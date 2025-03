Thermomix reinventa la cocina (otra vez)

No es solo un electrodoméstico, es un fenómeno. Thermomix volvió al Fórum Gastronómico con su nuevo modelo bajo el brazo y una promesa clara: seguir revolucionando la cocina, tanto doméstica como profesional. En su stand, las demostraciones no pararon. Quienes se pasaron pudieron ver en directo cómo esta nueva versión, la TM7, sigue apostando por la precisión, la conectividad y la versatilidad. Más silenciosa, más rápida y con funciones que hacen que cocinar desde cero sea más fácil que nunca, incluso para los que siempre dicen que no saben. "Con este nuevo modelo conseguimos freír con aire caliente, como una air fryer, pero manteniendo todas las funciones del Thermomix que ya conocíamos”, explicó Silvia Picouto, de Thermomix en A Coruña.

El nuevo modelo llega con pantalla mejorada, recetas guiadas, conexión WiFi y una mayor capacidad para adaptarse a todo tipo de elaboraciones, desde una masa de pan a baja temperatura hasta una emulsión perfecta. Y todo, sin perder el espíritu multitarea que ha convertido a Thermomix en la mejor aliada de muchas cocinas gallegas. Su presencia en el Fórum dejó claro que la tecnología también tiene un lugar protagonista en los fogones, y que la innovación no está reñida con el sabor de siempre. Como explicó Silvia Picouto, Jefa de Ventas en A Coruña: “Aquí lo difícil ya no es cocinar. Lo difícil es no enamorarse un poco.”