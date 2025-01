Sugary Club: el dulce sueño hecho realidad de Alinnson Martínez

Alinnson Martínez es el alma de Sugary Club. Su trayectoria profesional comenzó en el ámbito administrativo, trabajando como analista contable en Banesco en Venezuela y más tarde como gestora administrativa en España. Sin embargo, paralelamente a su carrera, siempre existió una pasión por la repostería. Este amor por los postres fue el motor que la impulsó a emprender un proyecto: Sugary Club.

Sugary Club nació en 2015 en Venezuela, como un proyecto humilde pero lleno de ilusión. Todo comenzó con dos postres: trufas de galletas y papitas de leche, un dulce típico de la región andina. La aceptación fue inmediata, lo que motivó a Alinnson a diversificar su oferta, incluyendo tartas, cupcakes y mesas de postres. Consciente de la importancia de la formación, comenzó a realizar cursos de decoración y repostería profesional, perfeccionando cada técnica.

En 2018, Alinnson emigró a España, lo que significó un nuevo comienzo. Se enfrentó al reto de adaptarse a nuevas materias primas, términos y técnicas. Hoy, sigue perfeccionando sus habilidades y está terminado una formación profesional en la Escuela de Hostelería de Paseo das Pontes. En septiembre de 2024, su gran sueño se hizo realidad: Sugary Club abrió sus puertas como un pequeño paraíso de dulces. Esta pastelería está ubicada en el número 53 de la calle Emilio González López.

Tarta y cupcakes elaborados por Sugary Club. I CEDIDA

La especialidad de Sugary Club

En Sugary Club, las tartas personalizadas son el gran distintivo. Cada diseño es único y refleja las preferencias y temáticas que el cliente elige. Entre sus productos más demandados destacan unas cajitas que incluyen una mini tarta y dos cupcakes, a las que Alinnson denomina como “cajitas unboxing”. “Creamos diseños de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes, combinando nuestra carta de sabores de bizcocho y rellenos, que se han ido incrementando este tiempo, con las de las temáticas que cada cliente escoge. Las cajitas unboxing son una opción perfecta para cualquier ocasión”, afirma Alinnson.

Sugary Club también ofrece una selección de postres individuales. Entre ellos destacan las copas de postres (bizcochos combinados con cremas), cookies con toppings, pastas de té y rocas, además de postres temáticos según la temporada, como roscones en Reyes, huevos de Pascua o huesos de santo en noviembre. “Intento mezclar postres locales con presentaciones más artísticas e innovadoras. Las cookies y las copas de postres son destacadas por mis clientes”, destaca Alinnson.

Tarta Vida Marina de Sugary Club. I CEDIDA

Además, Alinnson realiza mesas de postres adaptadas a cualquier temática, con opciones como cake pops, brownies, mini cupcakes y más. Estas mesas son personalizadas según los gustos y necesidades de cada cliente, asegurando que cada detalle sea perfecto. “Para la elaboración de tartas y mesas de postres, primero verifico la temática; si no la conozco, investigo sobre ella. Luego, elaboro un diseño de cómo pudiera realizarla, los detalles y cómo quedará el diseño, y finalmente lo ejecuto”, añade.

Alinnson disfruta profundamente el proceso creativo y la posibilidad de generar momentos inolvidables para sus clientes. Las sonrisas y la emoción de quienes reciben sus creaciones son su mayor recompensa. Entre los diseños que recuerda con más cariño, destaca una tarta de temática marina, con un pulpo y peces que parecían flotar, así como una tortuga con detalles realistas. También menciona creaciones originales como una tarta con billetes ocultos o la popular tarta inspirada en Taylor Swift, que recrea un efecto visual impactante al cortarla. Cada postre se elabora con materias primas de alta calidad y se prepara diariamente para garantizar frescura. No hay nada prefabricado; cada detalle y decoración es único. Además, Alinnson se asegura de ofrecer una atención cercana y personalizada, creando un vínculo especial con cada cliente.

Desde su apertura en septiembre de 2024, Sugary Club ha tenido una respuesta increíble. Durante los primeros meses, los productos se agotaban todos los días, un éxito que continúa siendo frecuente. Los clientes valoran especialmente el concepto innovador y la calidad de las tartas personalizadas. “Los dos primeros meses realizaba sold out todos los días, era increíble. Actualmente, aunque el sold out no se sigue realizando todos los días, sigue ocurriendo, y es realmente maravilloso. Este nuevo concepto ha encantado, y todos aquellos que me piden tartas han quedado muy contentos con ellas. Para garantizar la calidad y dedicación en cada diseño, se recomienda a los clientes contactar con al menos una semana de anticipación. De esta manera, puedo planificar cada detalle y entregar un producto que supere las expectativas”, concluye Alinnson.