El Quiosco de Down estará presente en el ‘EA! Gastrosocial Experience’

El Quiosco de Down Experience sigue llamando la atención por su exitosa propuesta de inclusión laboral en el ámbito de la hostelería. En esta ocasión estará presente en el ‘EA! Gastrosocial Experience’, el I Congreso de Gastronomía social desde la agricultura, la cocina y la hostelería. La cita tiene lugar en la provincia de Málaga del 25 al 28 de mayo.

Una representación de la Asociación Down Coruña se desplazará a Andalucía, concretamente a la ciudad de Ronda, para hablar en profundidad de El Quiosco de Down Experience. El turno de palabra para la entidad coruñesa está agendado en el programa para el jueves 26 de mayo a las 10:00 horas.

La intervención de las personas que representarán a Down Coruña, en este caso Manuel Rego, director ejecutivo de la entidad, y Manuel Álvarez Esmorís, vicepresidente de la misma, se producirá en el transcurso de la mesa de trabajo “Trascendiendo los límites de las limitaciones”. También estarán en la mesa miembros de la asociación Cocinar a Ciegas de Logroño.





El Quiosco de Down Experience se suma a una propuesta que busca la reflexión y el debate sobre la integración social y en la que también participan profesionales como Xanty Elias, cocinero con una Estrella Michelin, el chef sostenible Miguel Herrera, o María Dolores Raigón, que es vicepresidenta de la Asociación Española de Agricultura Ecológica.







El ‘EA! Gastrosocial Experience’ busca trabajar por la igualdad de oportunidades de todas las personas. Sostenibilidad e integración social son los ejes sobre los que pivota esta cita. “El proyecto Esencia Andalucía Gastrosocial Experience nace para poner en valor la cocina y la gastronomía desde el mundo rural y su aportación y relevancia para afrontar las problemáticas y los retos de la sociedad actual”, explican desde la organización.





En El Quiosco de Down Experience trabajan personas personas con Síndrome de Down y personas con discapacidad intelectual que han logrado a través de este proyecto una plena inserción laboral.

Desde Down Coruña se ve la participación en este congreso como una oportunidad de mostrar en otros lugares de España que la inclusión laboral de personas con discapacidad es una opción viable en términos económicos, además de ser una clara acción de responsabilidad social corporativa.

Esta no es la primera vez que la experiencia de El Quiosco de Down Experience se pone en valor como ejemplo de caso de éxito en la inclusión laboral. El pasado año Down Coruña estuvo en el Miniature Pintxos Congress participando en una actividad similar.

El ‘EA! Gastro Social Experience’ está organizado por la Diputación de Málaga, Esencia Andalucía Experience y la Junta de Andalucía.