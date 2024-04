Pepe Solla: "Como cocinero creo que mi suerte ha sido haber nacido en el mejor sitio del mundo”

Pepe Solla es uno de los máximos exponentes de la cocina gallega. Un gran apasionado de su sector, siempre acude al Fórum Gastronómico con la generosidad que lo caracteriza abriéndose en canal para compartir su experiencia y la de Casa Solla, el restaurante con Estrella Michelín que dirige, con el público que participa estos días en el gran evento gastronómico del año en A Coruña.

-¿Sensaciones del Fórum de este año?

-Siempre es bonito volver al Fórum: mucha gente, gran participación, ganas tanto de los expositores como de los participantes, como de los ponentes, como de público. Creo que en los últimos congresos veía una falta de público en los auditorios y sin embargo aquí se nota público en los auditorios.

-¿Es la sostenibilidad, más allá del producto el tema del futuro (horarios, conciliación… etc)?

-No creo que sea el tema del futuro, es la realidad, nuestro presente. Yo siempre digo que la pandemia ha acelerado lo que va a venir en los próximos diez años. Y una parte es esta, la parte humana, la parte fuera de la parte profesional. Todos somos personas y tenemos una vida y tenemos que cuidarla. No a nosotros los empresarios, sino a nuestros trabajadores. Llega un punto que el dinero no es un incentivo, la vida es el incentivo y tenemos que tenerlo en cuenta.

-¿Qué cree que hace de Galicia un destino gastronómico diferente?

-Somos absolutamente diferentes en todo, en clima, en forma de pensar, en forma de cocinar. Y por supuesto, el producto es brutal, como cocinero creo que mi suerte ha sido haber nacido en el mejor sitio del mundo. Galicia tiene muchos atractivos, lo que tenemos que saber es cuidarlo y valorizarlo. Cuidarlo porque es una responsabilidad de todos nosotros, de todos los que tengan incidencias sobre esa naturaleza que tenemos ahí.

-¿Cómo van los cosas en Casa Solla para este 2024?

-Van apareciendo un montón de cosas, ahora mismo estamos inmersos en la reforma del propio restaurante, cambiando un poco la imagen. Estamos justamente durante este mes haciendo esa reforma porque yo creo que, y así lo he explicado antes en el foro, creo que la cocina ha evolucionado, nosotros hemos cambiado, y específicamente nuestra cocina ha evolucionado mucho en los últimos años. Debe existir una coherencia global entre la sala y nuestra cocina y con lo que queremos transmitir, que es fundamental para que el cliente cuando llegue perciba que se puede encontrar en Casa Solla. Con la ilusión renovada, todos, incluso los que trabajamos aquí, estamos muy ilusionados con el nuevo proyecto y eso creo que siempre nos revitaliza a todos.