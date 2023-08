Moncho Méndez trae al Quiosco Down una versión del bocata de calamares con ensalada campera de patatas fritas

Desde hoy ya se puede disfrutar en el Quiosco Down del cuarto bocadillo gourmet, una versión solidaria de su famoso bocata de calamares elaborado por algunos de los chefs de Coruña Cociña, un colectivo que agrupa a algunos de los más interesantes cocineros de la provincia y que trabaja alrededor de una personalidad gastronómica propia. El encargado de realizar la cuarta versión solidaria es Moncho Méndez, mejor cocinero del año en Galicia. Se trata de un bocata de calamares con ensalada campera de patatas fritas con sello del chef de Millo. “Al ser verano le pegaba una ensalada al bocata de calamares de toda la vida, quisimos acompañarlo con algo fresco. Para mí la ensalada española por antonomasia es la ensalada campera y para darle un toque divertido le metimos patatas fritas de bolsa”, apunta el reputado chef.

“El Quisco Down nos ayuda a seguir dando pasos hacia la inclusión total de las personas con síndrome de Down que, como cualquier otro ciudadano, tienen su sitio en la sociedad y pueden prosperar en ella si somos capaces de tejer una red de apoyos eficaces”, destacó el director ejecutivo de Down Coruña, Manuel Rego.

El chef Moncho Méndez con uno de los trabajadores de Down Experience

Sobre Down Coruña

La Asociación Down Coruña, tiene como fin general mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down, procurando el completo desarrollo de sus capacidades individuales y favoreciendo su plena integración familiar, social, escolar y laboral. En definitiva, el desarrollo de una vida en la que se respete la dignidad de su propia identidad.