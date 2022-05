Las mejores propuestas gastronómicas para celebrar el Día de las Letras Gallegas

El poeta valdeorrés Florencio Delgado Gurriarán (1903-1987), como destaca la Real Academia Galega (RAG), “malia o que lle tocou vivir, foi sempre un home vital, como proban esoutros poemas seus nos que canta ao viño, á sensualidade e á alegría de vivir en Galicia”.





Un orgullo, el de pertenecer a nuestra maravillosa Galicia, que no solo se encuentra presente en la magnífica y cuidada literatura. Como tan bien sabía el propio Delgado Gurriarán, por criarse en una tierra de vinos, la gastronomía de casa siempre ha sido una forma de hacer país.





Hoy, 17 de mayo, Día de las Letras Gallegas, desde GastroIdeal homenajeamos a algunos de los chefs y locales más reconocidos fuera de nuestras fronteras, que con cada uno de sus platos muestran orgullosos de dónde vienen.





Noa Gastro Lounge (Santa Cruz, Oleiros)





Galardonado en 2021 como mejor restaurante de hoteles de lujo en los World Luxury Restaurants Awards, Noa Gastro Lounge se antoja una oda al producto gallego de proximidad.





Su carta es una declaración de amor al mar y a la materia prima de A Coruña, que siempre brinda la oportunidad de explorar el sabor y la pureza de Galicia.









Desde Noa Gastro Lounge han querido celebrar el Día de la Letras Gallegas con una carta excepcional donde destacarán sobremanera los platos típicos de la cocina gallega.

A Tafona (Santiago de Compostela)

Antes de lograr la ansiada Estrella Michelin, A Tafona era un restaurante regido por Lucía Freitas que, en 2009, servía menús del día por el módico precio de 12 euros.

En 2017 se aventuró a reformar A Tafona y, de paso, cambió el concepto gastronómico, eliminando el menú del día y quedándose únicamente con 5 mesas. Una arriesgadísima apuesta que, tan solo un año después, le sirvió para obtener su primera Estrella Michelin.









¿El secreto? "Cultivar mi propia huerta, investigar constantemente en el mundo verde y no perder jamás el foco en mi origen, en mi tierra y en todos los productores que hacen grande a Galicia”, desvela Freitas en su cuenta de Facebook.





Culler de Pau (O Grove)





Javier Olleros pertenece a una familia de tradición hostelera de O Grove dueña, en su día, del Hotel Mar Atlántico. En el restaurante enpezó a picarle el gusanillo de la cocina, donde veía trabajar a su padre, cocinero emigrado a Suiza.





Durante los cuatro meses que cerraba el hotel, Olleros aprovechaba para hacer prácticas en cocinas de aquí y de allá. Aprendió el oficio en Casa Solla, trabajó codo con codo con Martín Berasategui y terminó su período formativo “onde San Pedro perdeu as zocas”, es decir, en el restaurante Seiji Yamamoto de Tokio.









Tras su regreso tardó cuatro años en montar su propio restaurante: Culler de Pau. Un espacio donde “cocinan el entorno”. Por eso, ofrecen al comensal productos con los que sienta la tierra, la ría de Arousa.

Y es que como defienden desde el local son “una prolongación del mar y de la tierra y lo que hacemos es trasladar todo eso a platos en los que el sabor es esencial”.





O Camiño do Inglés (Ferrol)





El idilio entre la cocina y Daniel López empieza con 18 años. Tras el periodo académico, realizó sus prácticas en restaurantes tan conocidos como Casa Marcelo, Casa Pendás o Culler de Pau. Sabedor de que aún le quedaba mucho por decir, López se decide a abrir su propio local en el año 2010, O Camiño do Inglés.









La cocina de O Camiño do Inglés, que nunca olvida los sabores de su comarca, se antoja cambiante, de mercado y un poco canalla.





As Garzas (Porto Barizo, Malpica)





En plena Costa da Morte se localiza As Garzas, un restaurante familiar donde el dueño de los fogones no es otro que Fernando Agrasar. Apoyado por su esposa, María Sánchez Abad, que se encarga del correcto funcionamiento de la sala y su hijo Jorge, como responsable de la partida de panadería y repostería, la filosofía de As Garzas pasa por renovar la cocina gallega gracias a pescados y mariscos del entorno más próximo.