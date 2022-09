Los mejores momentos del Fórum Gastronómico, con imágenes

El Galicia Fórum Gastronómico tuvo lugar los días 25, 26 y 27 de septiembre en ExpoCoruña con el objetivo de promover y consolidar A Coruña y Galicia como destino gastronómico. Desde la organización del Fórum estiman que más de 21.000 personas visitaron el recinto ferial, acogiendo a numerosos profesionales del sector en esta nueva edición, centrada en la sostenibilidad y con Asturias como territorio invitado.



GastroIdeal, se consolidó como el portal gastronómico de A Coruña tras su paso por el Fórum Gastronómico. En su stand, se instaló la redacción durante estos tres días, desde dónde se pudo entrevistar a los grandes chefs que pasaron por el Fórum como Ángel León, Moncho Méndez, Lucía Freitas, Jordi Cruz, Josep Roca o Pepe Solla, entre otros.



Moncho Méndez, chef del restaurante Millo, en A Coruña, fue premiado como Cocinero Gallego 2022. Su local es una apuesta personal y arriesgada, situada en el Orzán, donde elabora a diario una carta cambiante y muy basada en los vegetales. Moncho confesó, muy nervioso a GastroIdeal, que estaba muy agradecido por todo el reconocimiento: “desde antes de saber que el ganador era yo, ya estaba agradecido por todo el reconocimiento. El factor suerte siempre te tiene que acompañar, pero si no hay mucho trabajo detrás, es imposible. Es un reconocimiento para mí y para todo el equipo de Millo, que me acompañan siempre y a los que estoy muy agradecido. Una alegría brutal que me da muchas ganas de seguir trabajando sin parar”.

Moncho Méndez. I LARA FONTELA



El chef Estrella Michelín, Jordi Cruz, también visitó el stand de GastroIdeal durante el primer día de Forum Gastronómico. El mediático jurado de Masterchef posó en el photocall antes de realizar su conferencia en el auditorio y de compartir impresiones con algunos de los responsables del portal gastronómico de Editorial La Capital. El "showcooking" de Jordi Cruz, que contempló siete platos de alta cocina, ha generado mucha expectación ante el público. Durante su demostración, el famoso chef ha hablado de las nuevas tendencias gastronómicas: "Queremos ser más naturales, más verdes".

Jordi Cruz

Lucía Freitas fue una de las primeras mujeres en contar con una Estrella Michelín con su restaurante A Tafona, en Santiago de Compostela. Su cocina está basada en el producto autóctono, con una relación muy especial con las "praceiras" del Mercado de Abastos. En la actualidad, dirige dos restaurantes en Santiago, A Tafona y Lume, y montó Tomillo en Nueva York. Próximamente abrirá un nuevo local en la capital gallega. Lucía, en su ponencia en el Fórum, subió al escenario a varias “praceiras”, a las que ella considera como sus “esenciales”.

Lucía Freitas. I LARA FONTELA

Ángel León, el "chef del mar", que cuenta con tres estrellas Michelín en su restaurante Aponiente, impartió una charla sobre el impacto positivo de la cocina junto a otros reconocidos chefs. En su visita, no quiso perderse el stand de GastroIdeal en la feria, donde se fotografió en el photocall y nos concedió una entrevista haciendo hincapié a su amor por Galicia: “ en Galicia no me siento extraño, por la cultura, por la forma de vida. Porque todo gira en torno al mar y hay mucha gente viviendo del mar todavía. Y eso no ocurre en muchos sitios, que tanta gente viva de la profesión de la marinería. En muchas partes del mundo los barcos han dejado de navegar, y Galicia sigue manteniendo sus cofradías de pescadores, esa forma de vida tan relacionada con el mar, y eso forma parte de mi trabajo”.

Ángel León. I LARA FONTELA

Josep Roca, jefe de sala y copropietario del restaurante El Celler de Can Roca; del salón de Banquets Mas Marroch en Vilablareix, en Girona; y asesor del restaurante Moo en el Hotel Omm de Barcelona, que cuenta con tres estrellas Michelin y el primer puesto del mundo en la lista 50 Best Restaurant en el año 2015, también concedió una entrevista a este medio: “Gastronómicamente creo que es una zona realmente extraordinaria. Tiene un patrimonio histórico muy diferente entre cada uno de los microclimas que supone Galicia. Hay una capacidad de aglutinar productos agroalimentarios de excelencia únicos en el mundo, A Coruña es una despensa de Galicia a todos los rincones de España y a otros muchos lugares del mundo”, destacó.

Josep Roca. I LARA FONTELA

Entre todos los eventos y ponencias que se realizaron a lo largo de estos tres días, destaca por una parte la edición de Galicia Norte del Campeonato Nacional de Tiraje de Cerveza de Estrella Galicia que dejó como ganadora a Judith Insua, de Destapa Santa Clara. En segundo lugar quedó Edgar Raduan, de Par 28. El concurso ha tenido lugar en el stand de Estrella. El objetivo es fomentar la cultura cervecera y reconocer el trabajo de los hosteleros como un elemento fundamental de la cadena de distribución. Por otro lado mencionamos, la Batalla de Sumilleres, que ha tenido una gran aceptación y que se ha prolongado durante dos jornadas. Sus ganadores: Tomás Ucha y Mario Ayllón, que se han llevado un premio de 1.000 euros. El concurso, organizado por el Instituto Galego do Viño, ha contado con la participación de cerca de cien aspirantes apasionados del mundo de la gastronomía líquida.