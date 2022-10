O Camiño do Inglés, la alta cocina ahora es itinerante

Acumula doce años de recorrido, abrió la senda a restaurantes de la nueva cocina en Ferrol y, ahora, O Camiño do Inglés da en el tránsito del verano al otoño el salto a una alta gastronomía que pasa a ser a medida e itinerante, adaptada a los gustos y al emplazamiento elegidos por el cliente.



El establecimiento liderado por el cocinero Daniel López acaba de abrir una línea para eventos, de la que ya se han visto ejemplos en el primer verano sin restricciones sanitarias, manteniendo las señas de identidad que le han permitido ser local recomendado en la Guía Michelin u ostentar un Sol de la Guía Repsol.

Curtido en grandes citas como Madrid Fusión, el profesional ferrolano lleva ahora su caravana de propuestas, matizadas junto a su equipo, a cualquier punto de la geografía, a una boda o a una gran convención.



Eso sí, con la máxima de que lo ofrecido conforme una experiencia y que sean citas especiales o de un número reducido de asistentes, no se trata de hacer por hacer, cuenta el chef a Efe.



"Hemos empezado a hacer pequeños servicios de cáterin, cosas muy seleccionadas y exclusivas; un traje a medida para el evento que se nos contrate, hemos hecho desde cosas de 15 personas y un aperitivo especial hasta meternos en parte de una boda de 280 personas hace dos semanas", apostilla López.

El cocinero Daniel López, chef del restaurrante ferrolano O Camiño do Inglés, posa durante una entrevista con la Agencia Efe en Ferrol. I Kiko Delgado

En este enlace nupcial, por ejemplo, ofreció "dos platos a modo de tapa para que lo degustasen los invitados" y juega con ventaja: "Lo bueno de esto es que llevo clásicos del restaurante, que la gente conoce".

El cocinero traza el guion a partir de una primera reunión en la que el cliente le indica qué quiere "transmitir"; a partir de ahí, "una hoja en blanco y me pongo a escribir platos que pueden encajar con la filosofía del evento".

Propone un "menú para que no sea repetitivo" y encara esta etapa como "un reto más", un paso en el eterno "aprendizaje" de su oficio, que le ha conducido no solo a regentar O Camiño do Inglés, sino también a ser alma de Josefa´s Bar, un establecimiento más pequeño en el mismo barrio, Ferrol Vello.



Y este proyecto llega tras "una apuesta muy fuerte por consolidar el equipo" porque dice Daniel López que la "base de mis restaurantes son las personas" y los "proveedores con los que trabajamos habitualmente, todo es más fácil así".

Ir al mercado cada mañana "es innegociable", la materia prima "es indiscutible" y la "selección tiene que ser la mejor, ahí está nuestra seña de identidad", la que ha moldeado la marca de su negocio.

Asentar esa referencia en el escenario gastronómico motiva que algunos de esos usuarios "quieran que esté yo"; aunque debe "estar en el restaurante", hay ocasiones en las que su presencia es inevitable: "Tengo un evento en Mallorca y tengo que ir yo con dos personas e intentar no dejar cojo ninguno de los dos locales".

El plan estaba en mente de López desde "hace cuatro años", cuando la "idea del nuevo local" giraba hacia "una línea de precios que ya no es para ir tan habitualmente; sigue siendo accesible, pero no para diario".

De este modo, centró su estrategia en "trabajar en un menú que sea muy especial", pero combinándolo "con otro tipo de cosas", de ahí esta idea, y aumentando su equipo con un tercer cocinero desde hace algo más de un año.

Algo más a su favor para esta alta cocina que va de un sitio a otro, carecer de "un espacio físico que tenga unos costes específicos" y elegir "los eventos que me motiven, gusten o apetecen".