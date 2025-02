Boa Vibra Café: el bar de A Coruña donde el pincho gratis siempre va con la consumición

Ubicado en el número 32 de la calle Ponte, en A Coruña, se encuentra Boa Vibra Café, un espacio donde la hospitalidad, la música y la buena comida se combinan. Detrás de este acogedor rincón están Nuria Ferreira, su propietaria, y su pareja Lía, quienes, junto con Noe, forman un equipo unido por la pasión por la hostelería.

El proyecto nació a mediados de 2023, cuando Nuria decidió que era el momento adecuado para cumplir el sueño de tener su propio negocio. “Siempre quise tener mi propio local para plasmar mi pasión por la hostelería y compartirla con los demás. Sentía que si no lo hacía ahora, ¿cuándo lo haría?”, cuenta Nuria. Con el apoyo de Lía, ambas se lanzaron a reformar el local por completo y abrieron las puertas el 4 de noviembre.

Desde el principio, la idea fue clara: crear un lugar donde la gente no solo viniera a tomar algo, sino que se sintiera en casa. “La buena vibra que tenemos queríamos reflejarla en el bar, y creo que lo hemos conseguido. Somos un negocio de barrio y al final no se trata solo de atender y ya, convivimos con la gente y compartimos todo con ellos. Somos una familia, y queremos que todo el que venga lo sienta así”, explica.

La cultura del pincho y el buen café

Uno de los grandes atractivos de Boa Vibra es su compromiso con los pinchos gratuitos con cada consumición, algo poco habitual en la ciudad. “Es complicado ir a un local en A Coruña y que te pongan pinchos gratis. Nosotros ofrecemos tres opciones diarias y, además, un dulce, que muchas veces es casero”, señala Nuria.

El café también es un pilar fundamental del negocio. “Nos hemos formado en hacer buenos cafés y trabajamos con Montecelio, una marca de calidad. Puedes tomarte desde un espresso hasta un capuchino o un macchiato, y siempre le ponemos mucho cariño”, dice con orgullo. Como detalle especial, Nuria domina el arte del latte, creando dibujos en la espuma que hacen que a más de uno le dé pena beberlo.Para premiar la fidelidad de los clientes, han implementado tarjetas con las que, por cada diez cafés, el siguiente es gratis.

Desayunos con personalidad

Boa Vibra no solo se especializa en café, sino también en desayunos variados. Sus croissants llegan directamente de Francia, y las tostadas han sido bautizadas con los nombres de las calles del barrio, en homenaje a la comunidad local. “Queríamos que la gente sintiera que este es su sitio, y qué mejor manera de hacerlo que con algo tan simbólico como los nombres de sus calles”, comenta Nuria.

Una de las más destacadas es la Cubela Premium, una tosta de aguacate, jamón y huevo frito. También hay opciones más saludables, como la de queso crema, nueces y miel. Además, los clientes pueden personalizar sus tostadas a su gusto. “Podemos adaptarnos a lo que buscan, lo hacemos con mucho gusto”, añade.

Para acompañar el desayuno, el local ofrece chocolates de distintos sabores con churros de Bonilla, tés lattes de matcha, cúrcuma y remolacha, tés fríos de sabores variados y bebidas vegetales para quienes las prefieran.

Una tortilla con historia

Entre los pinchos diarios hay un clásico que ya se ha convertido en un emblema del café: su tortilla. “Es especial, y quien la prueba, repite”, dice Nuria entre risas. Cuenta una anécdota que lo confirma:



“Un cliente que solía venir nunca había podido comer tortilla en su vida, ni siquiera la de su esposa, que tenía fama por hacerlas buenísimas. Un día le puse un trozo sin decirle qué era, y por no hacerme el feo, la probó. Horas después, volvió y pidió más. Desde entonces, es la única tortilla que come. Me pareció increíble que, después de 60 años, le empezara a gustar gracias a la nuestra.”

Más que un bar: un centro de encuentro y cultura

Boa Vibra no solo ofrece buena comida y bebida, sino también entretenimiento y cultura. Cada 15 días organizan conciertos en vivo con el grupo Jaleo de Lía, en el que Lía, además de ser parte del equipo, brilla como artista. “No solo es camarera, sino que también es nuestra música estrella. Junto con El Corta y El Chanqui, crean un ambiente increíble, animando al público y haciendo que todos se sientan parte del espectáculo”, dice Nuria.

Además, el bar organiza eventos temáticos como la Feria de Abril, con rebujitos y pescaíto frito gratis, la Fiesta Hawaiana, Halloween, y próximamente, una Fiesta Hortera y un micrófono abierto para nuevos talentos. También han incorporado noches de karaoke, que se han convertido en una de las actividades favoritas de los clientes.



Un Impulso a la música de Lía

Boa Vibra también ha servido como plataforma para que Lía lance su carrera musical. Actualmente, trabaja con el reconocido productor y DJ GALFLY y ya ha lanzado una banda sonora con tres versiones para películas y series. Incluso, una de sus instrumentales fue utilizada por Netflix para promocionar la serie Sena en redes sociales. “Estamos trabajando en nuevos proyectos que darán mucho de qué hablar”, adelanta Nuria con entusiasmo.