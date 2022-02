La Xunta aclara que la futura ley del agua "no prevé cobrar ningún tipo de servicio no prestado"

La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade ha aclarado, a través de un comunicado y raíz del informe del Consello Económico e Social (CES), que la futura ley de mejora de la gestión del ciclo integral del agua "no prevé, en ninguna circunstancia, el cobre por parte de Augas de Galicia de ningún tipo de servicio no prestado".





En la misma nota aclaratoria, recuerda que el abastecimiento del agua "es competencia local y el cobro por los servicios que prestan los ayuntamientos, se realizan a través de las ordenanzas municipales". Así, señala que el anteproyecto de ley "no altera competencias, ofrece una alternativa voluntaria de gestión, a través de Augas de Galicia", para los ayuntamientos que no encuentren un modo adecuado de prestar servicios de otro modo".





Señala que Augas de Galicia no cobra en la actualidad ninguna tasa por servicios no prestados y apunta que la mención que hace el CES a que el actual marco legal existe la posibilidad de cobrar el abastecimiento a personas y entidades con captaciones propias "no está referida concretamente al anteproyecto de ley en tramitación, sino al existente".





La Xunta recuerda que el canon del agua, creado en 2010, grava el consumo de agua por la afectación al medio ambiente. Tanto en la actualidad como en la futura ley, dice la Xunta, están exentos los usos agrícolas, forestales y ganaderos, "siempre que no exista una contaminación de carácter especial".





Así, la Xunta explica que en la ley que se está redactando se regula el canon de abastecimiento, una "tasa que se aplicará unicamente en aquellos supuestos en los que Augas de Galicia actúe como entidad prestadora del servicio de suministro", con la solicitud voluntaria y expresa del ayuntamiento. En este caso, la tasa sustituirá la que venía aplicando el municipio por el servicio de abastecimiento.





Insiste en que el canon de abastecimiento solo se les cobrará a los ayuntamientnos que pidan voluntariamente que la Xunta asuma la gestión, municipios en los que "tampoco se les cobrará" a las explotaciones agrícolas y ganaderas o a las personas y entidades con captaciones propias.





"Es importante que quede claro que en esta ley solo se contempla que se cobre por los servicios que realmente se presten por Augas de Galicia y nunca a los usuarios que no se beneficien de ellos", asevera la Consellería que dirige Ethel Vázquez.





Así las cosas, la Xunta defiende que el borrador de esta ley "desde su primera versión, respeta escrupulosamente la ampliación de los principios de la directiva marco del agua". En todo caso, tiene una tramitación "compleja", admite, con "revisiones escrupulosas de los órganos de control existentes", que "aseguran que el texto que se eleve al parlamento será lo suficientemente clara en todos sus aspectos".





ALGUNAS DE LAS CUESTIONES DEL CES

Entre otras cuestiones, en su informe, el CES reclama a la Xunta quela "normativa debería clarificar si la aplicación de los canons supone un incremento de la carga financiera qeu tanto los ayuntamientos como la ciudadanía tienen que soportar".





Precisamente, esta cuestión es una de las principales denuncias que realizaron en sus alegaciones los ayuntamientos durante el proceso de exposición pública.





Además, el CES también considera "imprescindible" que la normativa "garantice" que parte de los importes económicos recaudados por la prestación de servicios de gestión del agua (canons) "reviertan siempre en la mejora del servicio y de las infraestructuras necesarias para su prestación".