La Xunta abrirá la estación de autobuses de Vigo pese a la "oposición" del Ayuntamiento

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, ha confirmado este miércoles que la estación de autobuses intermodal de Urzaiz se abrirá el próximo sábado, 17 de diciembre.



La representante del Gobierno gallego en la ciudad olívica ha cargado contra la "oposición" del gobierno local a la apertura de esta infraestructura, asegurando que esa posición es "vergonzosa" al considerar que "pretende dejar a los ciudadanos sin un servicio vital".



"Cuando creíamos que no era posible una actitud más indigna y ruin, el Ayuntamiento de Vigo antepone otra vez sus intereses partidistas al bienestar de los vigueses y toma una postura en contra de la ciudadanía", ha señalado Fernández-Tapias.



Asimismo, la delegada autonómica ha indicado que "desde hace seis meses el alcalde ha intentado frenar por todos los medios la apertura de la estación". "¿Cómo es posible que hablen ahora de coordinarse cuando seguimos esperando respuesta a las cartas que remitimos en junio y julio para abrir la estación?", ha cuestionado.



Fernández-Tapias también ha apuntado que ya esperaba nuevos impedimentos a la apertura de la estación. "Ya lo sabíamos y vengo anunciando de forma reiterada que seguirá mintiendo porque no quiere que se abra la estación al ser una inversión de la Xunta de Galicia y desmoronarse así su teoría de la conspiración", ha añadido.



Además, la representante autonómica ha recordado que la nueva estación de autobuses está finalizada desde hace seis meses y que no se pudo poner en marcha por los constantes impedimentos de Caballero.



"Primero dijo que sus obras no afectaban a la estación intemodal, después que no hacían falta los permisos, más tarde que no teníamos nada preparado o que no quería los autobuses por la ciudad. Es una permanente negativa por el hecho de que es una obra de la Xunta", ha criticado.



Ayuntamiento de Vigo

Las palabras de Fernández-Tapias se producen poco después de que, este miércoles, hablase sobre el tema el concejal del Área de Fomento, Javier Pardo.



En rueda de prensa, Pardo ha asegurado que "desde el Ayuntamiento se ofrece toda la cooperación para la puesta en funcionamiento para la nueva estación de autobuses".



"Entendemos que es la Xunta de Galicia la que tiene que tomar la decisión sobre la fecha en la que quiere realizar el traslado. La fecha la deciden ellos. Lo que desde el Ayuntamiento de Vigo decimos es que siempre tienen que tomar esa fecha teniendo en cuenta que se deben respetar las normas de tráfico, que son de competencia municipal", ha señalado.



Pardo también ha criticado que, a día de hoy, la Xunta "no ha trasladado todavía toda la información necesaria sobre el número de rutas y paradas que pretenden realizar". "No tenemos aún toda la información necesaria para un traslado de ese calibre", ha cuestionado.



"Si el Gobierno gallego quiere implantar nuevas paradas en la ciudad, debe solicitarlas para que el Ayuntamiento pueda analizarlas y decidir al respecto en función del tráfico de la ciudad", ha sentenciado Pardo, no sin antes recordar que, desde el principio, Caballero "tendió la mano" y ofreció "total cooperación" con la Xunta.