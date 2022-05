La Valedora do Pobo trasladará al Defensor del Pueblo la petición de las familias de bajar al pecio del 'Pitanxo'

La Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, trasladará de manera "inmediata" al Defensor del Pueblo la petición de las familias de los 21 fallecidos del buque 'Villa de Pitanxo', naufragado a 450 kilómetros al este de Terranova (Canadá) la madrugada del 15 de febrero, de que se localice y se baje al pecio no solo por si se puede localizar algún cuerpo, sino también para que se tomen imágenes y se investigue lo ocurrido.





Así lo ha trasladado la Valedora durante una reunión mantenida este viernes en Santiago de Compostela con una decena de familiares de los tripulantes desaparecidos, que le han trasladado sus denuncias sobre la "inacción" del Gobierno de España, que no deja de "poner excusas" para no investigar 'in situ' el barco hundido.





La intención de las familias, en palabras de su portavoz, María José Do Pazo, es pedir "de una forma ya casi desesperada" a la institución su "apoyo" para que se baje al buque. "Llevamos meses de periplos por muchas administraciones, de darnos falsas esperanzas diciendo que cuando viniera el buen tiempo se podía acometer", ha añadido.





Precisamente, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, volvió a comunicar esta semana que el rechazo del Estado a retomar las tareas para localizar el barco y obtener imágenes sobre su estado es una "decisión técnica". Sin embargo, con un visible malestar por estas afirmaciones, la portavoz de las familias ha replicado que "existen medios técnicos" y que incluso la embajadora de Canadá, Wendy Drukier, les trasladó el pasado miércoles que no hay ningún impedimento por parte del país norteamericano para poder bajar al pecio hundido.





Do Pazo, en la reunión con la Valedora, ha insistido en que lo único que quieren es "esclarecer lo sucedido" dado que hay "dos versiones que difieren": la del patrón, Juan Padín, y la de otro de los tres supervivientes, Samuel Kwesi, cuyo relato las familias ven como "la hipótesis más coherente" al haber declarado --según apuntan diversas informaciones-- que el patrón no había arriado los cables de la red cuando se lo pidieron los marineros.





LA "EXCUSA" DEL GOBIERNO

Así, dado que "faltan muchos datos" por conocer sobre lo ocurrido aquella madrugada del 15 de febrero, reclaman que se investigue el buque 'in situ'.





Al hilo de esto, ha acusado al Gobierno de "falta de sensibilidad" porque utilizan la "excusa" de que los familiares piden "el rescate de los cuerpos".





Sin embargo, María José Do Pazo ha alegado que esa petición era "en los primeros momentos" tras el naufragio, algo que es "normal y natural". Pero ahora ven "lógico" que ya no haya cadáveres y lo que reclaman es "bajar para investigar y que se grabe" el barco porque es "el tercer testigo". Es una demanda también verbalizada tanto por Samuel Kwesi como por las familias de los cuerpos que sí se pudieron recuperar.





"Aunque no aparezca ningún cuerpo, se debe bajar. Es una obligación bajar al barco porque es la evidencia de muchas cosas y es parte de la investigación. A ver si hoy, de una vez por todas, queda claro", ha esgrimido la portavoz.





"CARPETAZO" CON "MEDIO FOLIO"

Además, se han quejado ante la Valedora de que el Gobierno diese "carpetazo" a esta reclamación con "medio folio" y "sin ningún anexo". "Esto es una vergüenza, es una falta de respeto a las familias, a los fallecidos y a toda la gente del mar. ¿Estamos tres meses esperando para que nos den esto?", se ha preguntado Do Pazo, con la hoja en la mano.





Por eso, también han insistido en la necesidad de que el Ejecutivo central organice una reunión por videoconferencia con las autoridades canadienses para que aporten informes con las diligencias realizadas en aguas de Terranova, porque hasta el momento "no se dio ningún tipo de informe, ni de dossier de absolutamente nada", tampoco para justificar la negativa de bajar al pecio.





De hecho, ha recordado que el pasado 4 de abril, en Perú, las familias de los fallecidos con nacionalidad de este país pudieron mantener un encuentro 'online' con Canadá en la cual "les mandaron a la familia un dossier" con esas actuaciones. "Eso mismo lo pedimos nosotros", ha recalcado Do Pazo.





En este contexto, portavoz de las familias ha reconocido que les dio "muchísima vergüenza" tener que decirle el miércoles a la embajadora que llevan "meses esperando por esa videoconferencia", ya que las autoridades de su país tiene "total disponibilidad". "En Canadá nos dieron más facilidades y apoyo que nuestro Gobierno en este momento", ha lamentado.





LA VALEDORA LO TRASLADARÁ AL DEFENSOR "DE FORMA INMEDIATA"

Sobre las diligencias que la Valedora do Pobo puede realizar, la titular de la institución, María Dolores Fernández Galiño se ha comprometido a trasladar "de forma inmediata" estas demandas al Defensor del Pueblo, ya que las actuaciones son de "competencia estatal", para que su responsable, Ángel Gabilondo, haga de "mediador" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.





"Nosotros, desde el primer momento, nos pusimos en contacto con el Defensor del Pueblo para que se pudiera interpelar a los ministerios correspondientes para que en aquel momento no se detuviera la búsqueda (de los cuerpos). Del mismo modo, ahora, si hablamos de que se haga una investigación, entiendo que la investigación puede ser nuevamente con el Defensor del Pueblo", ha explicado.





Se trata, ha recalcado la valedora, de bajar al buque no para buscar una "responsabilidad penal", ya que eso lo determinará el ámbito judicial, sino para "hacer justicia a los marineros desaparecidos y a los que están trabajando en el mar".





CONDICIONES DE TRABAJO

Aparte de trasladar a la Valedora estas demandas, los familiares también han denunciado las condiciones con las que trabajaban los tripulantes del 'Villa de Pitanxo'. En este sentido, han recordado que antes del naufragio hubo un brote de covid-19 en el barco y que, sin embargo, "estuvieron trabajando".





Al término del encuentro, la portavoz de las familias ha agradecido públicamente, en declaraciones a los medios, la "reunión extensa pero muy positiva" mantenida y ha destacado que Fernández Galiño "tomó notas" y les "estuvo escuchando".





"Salimos con la firme convicción de que la Valedora, si algo se puede hacer, lo hará", ha manifestado Do Pazo.