Rueda valora su paso por Land Róber como "una experiencia muy buena"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dicho que su paso como invitado por el programa de la TVG 'Land Róber' fue "una magnífica experiencia". "La verdad es que cumplí mis propias expectativas, que era ir a pasarlo bien", asegura.



El propio Rueda señalaba esta semana en un anuncio promocional que iba a ir al programa a "pintar la mona", la frase con la que el presentador Roberto Vilar recibe cada semana a los invitados. "Creo que el secreto, al menos para mí, para un programa de estas características es intentar comportarse y mostrarse también a la gente que te está viendo tal como uno es, con naturalidad, y cogiendo las bromas", ha asegurado.



A preguntas de los medios sobre su baile con el Combo Dominicano, Rueda ha respondido: "Que conste que escuché de todo. Gente que me dijo que no esperaba que tuviera un mínimo ritmo. Hay otra gente que me dijo que tenía que mejorar mucho el ritmo del baile. Probablemente tenían más razón los segundos".



Además, destaca que el programa "tuvo un índice de audiencia muy alto". "Ese programa suele tenerlo siempre, pero creo que hoy las cifras son muy buenas", agrega.



El titular autonómico valora que "es un programa con mucho ritmo". "La verdad es que Roberto Vilar es un magnífico profesional y todo el equipo que tiene". "Te lleva de un sitio para otro con muchísimo ritmo, con muchísimas sorpresas y dejarse llevar con muchísima naturalidad, es lo que intenté hacer", sostiene.



Asimismo, reflexiona acerca de que "siempre hay dudas" de "si un político tiene que estar en este tipo de programas". "Yo creo que sí", afirma. "Para mí fue una experiencia muy buena", resume. "Para mí es una oportunidad que los gallegos y las gallegas me conozcan un poco más. Para bien y para mal ese es Alfonso Rueda y yo intenté ser natural, creo que hay que hacer estas cosas", opina.



Finalmente, asegura que le ha servido para "coger fuerzas" con las que afrontar el debate de estado de autonomía de la próxima semana. "Creo que es un día importante para mí. Lo tomo muy en serio", dice sobre el DEA. Avanza que, "además de un balance", buscará contar lo que quieren "seguir haciendo".