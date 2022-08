Renfe ofrece más de mil plazas extra desde A Coruña a Vigo para ir a O Marisquiño

Renfe reforzará los próximos viernes y sábado, 12, y 13 de agosto, cuatro trenes entre A Coruña y Vigo con 1.100 plazas extra con motivo de la celebración del festival internacional de cultura urbana O Marisquiño, que se celebra este fin de semana en la ciudad olívica.

Además, los viajeros podrán disfrutar de un descuento del 10 por ciento sobre el mejor precio en el momento de la compra en sus billetes con destino Vigo de AVE/Larga Distancia y en las fechas del festival, mediante un código descuento que se conseguirá solicitándolo en el mail info@omarisquino.com.

Renfe facilita el transporte para acudir a O Marisquiño como ya lo hizo este año con el Festival O Son do Camiño, el Atlantic Fest o el Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, y pone a disposición de los viajeros plazas extra en sus trenes para no tener que hacer uso del vehículo privado.

Para evitar las aglomeraciones y garantizar la plaza, Renfe recomienda anticipar la compra por los canales de venta habituales: renfe.com, taquilla, máquinas auto-venta, la App RenfeTicket o el teléfono 912 320 320.