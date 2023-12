A rede de fibra de R, a exame con tecnoloxías cuánticas desenvolvidas pola empresa galega CINFO

O proxecto posto en marcha por CINFO sobre a infraestrutura de R aplica a capacidade de cálculo que na actualidade ofrece a computación cuántica á rede troncal de fibra óptica do operador galego para examinar a súa robustez e a súa capacidade de reacción e recuperación ou resiliencia ante potenciais cortes e/ou situacións críticas.



Esta información tan relevante permitirá poñer o foco neses puntos detectados coa tecnoloxía cuántica e adelantarse á resolución de problemas, conseguindo desta maneira un índice máximo de dispoñibilidade da rede e de excelencia do servizo.



Puntos de mellora sobre un caso real

A topoloxía dunha infraestrutura de rede avanzada de fibra como a de R esixe un estudo polo miúdo da conectividade dos seus nodos e puntos estratéxicos que facilite un balance da súa fortaleza. Por iso, o de R converteuse para CINFO en caso de uso no que, executando algoritmos ou modelos a través de ordenadores cuánticos, poden detectarse puntos de mellora da rede e extraer conclusións para actuar e perfeccionala.



Os computadores cuánticos onde se probaron os algoritmos dispoñen de 180 y 66 cubits (bits cuánticos) respectivamente. A medida que os ordenadores cuánticos adquiran máis capacidade poderán incorporarse máis variables e de maior complexidade no estudo algorítmico, polo que o percorrido do proxecto de CINFO, en colaboración co seu socio experto en solucións cuánticas Kipu Quantum, queda aberto a esas melloras máis que predecibles da tecnoloxía cuántica. Espérase que en 2025 estes supercomputadores xa sexan quen de procesar o algoritmo para unha rede complexa como a troncal de R.



O obxectivo agora é desenvolver estes algoritmos ao máximo antes de 2025 para que poidan examinar con detalle a rede de fibra do operador galego e de todo o Grupo MASMOVIL a medida que a infraestructura crece, se optimiza e se perfecciona.