El PPdeG presenta a sus candidatos a las municipales y recuerda que "solo vale la mayoría absoluta"

El PPdeG ha pedido a los candidatos del partido en las próximas elecciones municipales, que se celebrarán el 28 de mayo de 2023, "no resignarse" con ganar los comicios porque "solo vale ganar por mayoría absoluta".



En el acto de presentación de los siete candidatos a las alcaldías de las ciudades gallegas celebrado este sábado en el Multiusos Fontes do Sar, en Santiago, ante casi un millar de cargos del partido y simpatizantes, el presidente de los populares gallegos, Alfonso Rueda, ha recordado que "no sirve" eso de que "probablemente" ganen las elecciones porque "después todos los que van a perder ya estén haciendo cálculos para, a pesar de no haber ganado, ponerse a gobernar".



"No me resigno a que estos hombres y mujeres a lo mejor ganan las elecciones, pero no puedan gobernar; y como no me resigno, pero sé que estas son las reglas de juego, tengo que venir aquí a decir que solo vale ganar por mayoría absoluta. Con máximo trabajo, sin resignarse, pero sabiendo lo que hay", ha manifestado.



Como si de la presentación de un equipo de baloncesto se tratara, el PP ha ido presentando uno a uno a los candidatos, que han recibido el aplauso del cerca de millar de asistentes que se han juntado en la entrada del pabellón compostelano para mostrarles su apoyo.



El primero en subirse al escenario ha sido el candidato a la alcaldía de Ferrol, José Manuel Rey Varela, que ya había sido alcalde de la ciudad departamental entre 2011 y 2015. Rey Varela ha ofrecido "esperanza, seriedad, gestión, equipo, capacidad de escuchar y capacidad de resolver" con "la misma ilusión que el primer día", pero "con más experiencia y determinación que nunca".



Rafa Domínguez, candidato a la Alcaldía de Pontevedra, ha querido ser "justo" y reconocer el labor del nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores al frente del consistorio municipal desde 1999, pero ahora, ha señalado, "toca cambio" y ese cambio "será el PP de Pontevedra".



A continuación, ha tomado la palabra el candidato del PP en Santiago, Borja Verea, que se ha comprometido a "construir la Compostela del siglo XXI" a través de un Santiago "líder, protagonista, que responda a los desafíos, con un casco histórico habitado y habitable y que las calles recuperen la alegría, la vitalidad y la vida".



Por su parte, Elena Candia, cabeza de lista en la ciudad de Lugo, ha asegurado que pondrá todo su empeño para "volver a poner a Lugo en el lugar que se merece". "Tengo el apoyo de mi partido, la experiencia y la formación de casi 20 años dedicados a la política local, pero lo más importante: tengo ganas y sé que soy capaz", ha reivindicado.



Asimismo, el candidato de los populares en Ourense, Manuel Cabezas, que ya estuvo al frente de la corporación municipal ourensana entre 1995 y 2007, ha señalado que desde aquellas "la ciudad se paralizó". Por eso, ha tomado la decisión de presentarse a los próximos comicios y pone su "experiencia al servicio de la ciudad" para "llevar a cabo una segunda gran transformación".



"Soy Miguel Lorenzo y lo voy a decir alto y claro: quiero ser el alcalde de A Coruña", ha iniciado su discurso el cabeza de lista en la ciudad herculina. Lorenzo ha sostenido que en estos momentos la ciudad se encuentra "congelada" y necesita "un capitán y una tripulación para llegar a buen puerto". "Mi despacho va a estar en la calle", ha expresado.



Por último, la candidata a la Alcaldía de Vigo, Marta Fernández-Tapias, se marca como objetivo en esta precampaña electoral que los barrios "sepan que hay una alternativa" y que "las asociaciones sepan que el tiempo de los chantajes se puede terminar muy pronto". Por eso, ha animado a sus compañeros a comenzar siete meses de "trabajo, trabajo y trabajo; de patear, patear y patear; y de escuchar, escuchar y escuchar". "Siete meses para decir que sí, en lugar de decir que no", ha concluido.



Candidatos de los barrios



A todos ellos, Alfonso Rueda les ha pedido "que pateen, que escuchen, que lideren, que convenzan y que sigan haciendo lo que están haciendo" y, en definitiva, que representen "al partido que más se parece a Galicia", que sean "el partido de los vecinos" y "los candidatos de los barrios".



"El PP tiene que ser el partido de los vecinos de Teis, de A Parda, de A Ponte, de Vite, de la Sagrada Familia, de la Milagrosa, de Recimil y de todos los barrios de las siete ciudades y de los ayuntamientos de Galicia", ha destacado el líder popular.



Bajo el lema 'Somos mayoría', el presidente del PPdeG ha señalado que los vecinos no quieren que "pierdan el tiempo en peleas" con socios de gobierno que, ha añadido, "están todo el día con planteamientos ideológicos", que "la palabra gestión les parece exótica" y que "creen que la ideología tiene que estar por encima de cualquier cosa".



"Creen que lo programas de gobierno y los compromisos electorales son una cosa que a los vecinos no les importa y que al día siguiente de las elecciones hay que olvidar a favor de pactos que se hacen entre perdedores. Eso no va a pasar con esta gente ni con ningún candidato del PP", ha manifestado el presidente Rueda.



En esta presentación formal de los candidatos, el presidente del PPdeG, ha señalado que ya sabe que lo tienen "más difícil", pero ha insistido en que tienen "los mejores equipos" y "saben jugar", por lo que, ha continuado, tienen "un partido por delante" y confía en ganarlo.



Así, los ha animado a que "no den nada por perdido", pero "tampoco nada por ganado" y, en este sentido, ha apelado a la "marca del PP" de "salir a ganar en todas partes y no renunciar a absolutamente nada".



Presupuestos



Por otra parte, Rueda también ha hecho referencia a los presupuestos de la Xunta de Galicia de 2023, recientemente presentados, que ha calificado como "los más altos y sociales de nuestra historia".



En este sentido, ha asegurado que, "por mucho que les fastidie a algunos", "tres de cada cuatro euros están dedicados a Sanidad, Educación, Política Social y al empleo".



Con todo, ha destacado que continuarán "bajando la deuda", mientras "lo más fácil sería tirar de la deuda pública". "Como hace quien todos sabéis", ha ironizado.



"Yo creo que se puede atender a los que más lo necesitan, a los emprendedores, se puede bajar la deuda y se pueden bajar impuestos y eso lo vamos a hacer con estos presupuestos", ha proclamado Rueda.



A continuación, ha insistido en que "se puede hacer" y ha puesto como ejemplo las victorias del PPdeG "en cuatro elecciones autonómicas consecutivas" porque, ha asegurado que, cuando la gente cree que merecen su confianza, se la da "sin ninguna duda".



Así, ha destacado que quedan siete meses para que la gente "se convenza de que estos siete candidatos merecen esa confianza". En esta misma línea, ha relatado que las elecciones de mayo son "la primera etapa" y es fundamental "que salga bien", ya que "después vendrá otra". Por eso, ha exigido "el máximo esfuerzo" en las municipales para "darle empuje a Feijóo y que sea presidente del Gobierno".



Romay Beccaría y Tellado



Asimismo, Alfonso Rueda también ha aprovechado su intervención para agradecer la presencia en el acto del presidente de honor del partido, José Manuel Romay Beccaría, "quien nunca falla", y del vicesecretario de Organización del PP, Manuel Tellado, "quien dio mucha estopa y trabajó mucho" y ahora "está dando estopa y ayudando al objetivo marcado".



Desde el escenario, el líder del PPdeG le ha pedido a Tellado que le traslade al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "algunas noticias que se ven hoy en algún periódico, van a ser mucho mejores el día que haya que votar", en referencia a una encuesta publicada este sábado en La Voz que estima que el PP aventajaría en 12 puntos al PSOE en Galicia en las elecciones generales.