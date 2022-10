La oposición acusa a Sanidade de "opacidad y falta de transparencia" en las cuentas del Sergas

La oposición en el Parlamento de Galicia ha acusado a la Consellería de Sanidade de "opacidad y falta de transparencia" en las cuentas del Sergas, mientras el PP se ha mostrado "sorprendido" por escuchar "la letanía permanente de falta de transparencia y de la falta de gestión del Gobierno de la Xunta" y ha pedido "seriedad" para hablar de recursos públicos.

La discusión sobre las cuentas del Servizo Galego de Saúde ha tenido lugar durante una moción debatida en el pleno del Parlamento de Galicia, celebrado este martes.

La moción, tumbada por la mayoría absoluta del PP, fue presentada por el PSdeG y solicitaba, entre otras cuestiones, atender a las recomendaciones del Consello de Contas en lo que respecta a la gestión de su contabilidad, incluir a las fundaciones públicas de investigación en la contabilidad a analizar por el Consello de Contas como entidades del sector público autonómico o reducir "el abuso de contratación menor".

Asimismo, instaba a la Xunta a elaborar un informe del destino de gasto de las cuantías recibidas como Fondo Extraordinario Covid en 2020 bajo criterios sanitarios, con especial atención a "los 159 millones de euros no dedicados al ámbito sanitario".

Durante la defensa de la moción, el diputado socialista Julio Torrado ha expuesto que "cuatro de cada 10 euros se destinan a Sanidade", pero "hay muchos que son opacos" y que "no se sabe a dónde van". "Esto está plasmado en informes del Consello de Contas", ha afirmado Torrado.

Además, ha criticado el "uso abusivo de contratación menor" y ha denunciado que "no es posible que el 85% de la contratación que se hace por este sistema lo haga el Sergas". Una suma que ha concretado en "más de 700 millones de euros contratados sin publicidad".

Sobre el "desvío de 159 millones de euros de fondos Covid", Torrado ha insistido en demandar a la Xunta que explique "dónde están". "Dicen que no están en sanidad. Están en otro lugar, pero no dicen dónde. No pedimos nada revolucionario, solo pedimos un informe que diga a dónde se destinaron 159 millones de euros que la Xunta destinó a otra cosa", ha reiterado el socialista.

En esta misma línea, la nacionalista Montse Prado ha destacado que la acción del Gobierno de Alfonso Rueda "no va destinada a la transparencia", sino que "va enfocada a favorecer a los que más tienen y no para la mejora de los servicios públicos". "Eso es lo que esconde detrás de esta cuestión", ha espetado Prado.

"Sorprende escuchar la letanía permanente de la falta de transparencia y de la falta de gestión del Gobierno de la Xunta", ha respondido el diputado del PP José Manuel Rey Varela.

El popular ha defendido que el Gobierno gallego "atiende a las recomendaciones del Consello de Contas" y ha pedido "seriedad" para hablar de recursos públicos.

"No le puedo consentir que hable de contabilidad opaca. No hay ni un solo euro de la Xunta que no esté sometido a intervención delegada de la comunidad y, en el caso del Sergas, con un doble sistema", ha contestado a Torrado.

En relación con los fondos Covid, Rey Varela ha instado al socialista a "leer el informe" del Consello de Contas y ha reiterado que el total de gasto ejecutado "fue de 611 millones de euros", "por encima de los 517 millones recibidos".

Rías gallegas

A continuación, el pleno ha acogido el debate de una moción del grupo parlamentario de BNG que buscaba poner en marcha un plan estratégico para "la recuperación de las rías gallegas" en colaboración con el sector del mar, con las entidades ecologistas, con los centros de investigación y con las universidades gallegas. Igual que la anterior, la mayoría absoluta del PP ha hecho que la Cámara gallega rechazase esta moción.

Entre las demandas, el control estricto de vertidos a los ríos y al medio marino, el saneamiento integral de las rías con EDAR de sistema separativo o el estudio de los principales factores que "inciden en la pérdida de producción de los bancos marisqueros".

La diputada Rosana Pérez, del BNG, ha demandado un plan "riguroso, calendarizado y dotado de presupuestos" y ha reconocido que debe contar con el concurso de todas las administraciones, "a empezar por la Unión Europea".

Asimismo, ha considerado que recuperar la productividad de las rías gallegas debe ser "una de las prioridades máximas" de la Xunta. "Cuando hablamos de prioridad máxima no nos referimos a los remiendos que viene aplicando la Consellería desde hace años y de los que volvió a fachendear aquí la conselleira. Remiendos que solo buscan tapar problemas puntuales según tengan mayor o menor atención mediática, pero que no van al origen", ha reclamado la diputada nacionalista.

Por su parte, el diputado socialista Julio Torrado, ha asegurado que Galicia "tiene un problema con la productividad marisquera" y ha puesto sobre la mesa que en la comunidad "en 2009 había 6.500 permisos marisqueros" y hoy "rondan los 3.500".

En este sentido, ha recogido las palabras de una persona del mar que le trasladó que "el mar no está bien" y, por ese motivo, ha continuado, se muestra sorprendido por "las afirmaciones" del Gobierno gallego de que "la cosa va bien".

"Este gobierno vive en la autosatisfacción y en el autobombo. La gente pierde los permisos de marisqueo, pero la cosa va bien; la gente produce menos, pero va muy bien; la gente tiene que abandonar los viveros, pero la cosa va bien", ha reflexionado Torrado.

Ante estas acusaciones, la diputada popular Elena Suárez, ha reconocido que la producción de algunas especies concretas en algunos puntos "no está pasando por su mejor momento", pero ha asegurado uno de los objetivos de la Xunta es "el saneamiento integral de las rías gallegas".

Así, ha destacado que el Gobierno gallego ha regenerado "más de 15 millones de metros cuadrados de bancos marisqueros" y "sembró más de 200 millones de unidades de almeja". Además, ha asegurado que no van a ser "cómplices" de las "patrañas políticas" del BNG, a lo que la diputada nacionalista ha respondido que esas "patrañas políticas" tienen como base "únicamente las patrañas que la Xunta expone en su propia página web año por año".

Economía circular

El pleno de este martes también ha rechazado una moción del grupo parlamentario socialista --con el voto en contra del PP-- que instaba a la Xunta a desarrollar las propuestas de la Estratexia Galega de Economía Circular, revisarla e incluir en ella "una alternativa al modelo de incineración de Sogama".

Paloma Castro (PSdeG), que ha defendido la moción, ha reclamado al Gobierno autonómico que "dejen los postureos" y "apuesten por una economía circular" antes de superar el "punto de no retorno medioambiental".

En esta misma línea, la parlamentaria socialista ha puesto como muestra del modelo de gestión ambiental de la Xunta el "modelo Sogama" que, en su opinión, "apuesta por la incineración y el vertedero". "Según las cifras de la propia Sogama correspondientes al año 2020, el 57% de los vertidos fueron incinerados y el 25% fue enviado al vertedero", ha detallado.

El diputado del BNG, Luis Bará, ha cuestionado que la estrategia de la Xunta en este ámbito, entre otras cosas, pase por "crear ecopolígonos industriales". "¿Será que los van a pintar de verde?", ha ironizado el nacionalista para continuar instando al Gobierno gallego a "aprender de los comedores circulares de Inditex", lo que ha provocado comentarios y gestos por parte de la bancada popular.

Asimismo, la parlamentaria del grupo popular, María Sol Díaz Mouteira, ha defendido que Galicia "tiene una estrategia en economía circular" y ha aprovechado para demandar al Gobierno central que amplíe el alcance y la dotación del Perte de Economía Circular para que "tengan cabida los proyectos tractores de la Xunta".