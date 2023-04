Los médicos de Galicia dicen que es la comunidad que peor los trata y siguen huelga

Dos centenares de médicos se han concentrado este viernes ante el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y denunciado que "Galicia es la comunidad que peor trata" a los facultativos, que continúan con una huelga iniciada esta semana cuyo seguimiento califican de éxito.



El sindicato CESM ha continuado así sus movilizaciones hoy en A Coruña tras una pancarta titulada 'Galicia, la comunidad autónoma que peor trata a sus médicos'.



La huelga fue convocada par reclamar la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales; la aplicación proporcional del precio por hora de guardia a los médicos en formación especializada MIR; la diferenciación entre guardias en días laborales y fines de semana o festivo, y considerar no laborales el 24 y 31 de diciembre, además de insistir en disponer de tiempo suficiente para cada paciente.



La dermatóloga Carmen Peña ha pedido disculpas a los pacientes que ven aplazadas sus citas y se ha comprometido a que el colectivo agilice las cuestiones que queden pendientes tras la huelga, pero ha urgido a la Xunta a alcanzar un acuerdo con el comité de huelga.



Por su parte, la anestesióloga Elena Taboada ha indicado que la jornada de 35 horas, que se aplicaba años atrás, debería reanudarse en Galicia, como señala que ocurrió en la mayoría de comunidades

Taboada ha criticado que los facultativos del sistema público que ejerzan en centros privados dejen de cobrar un complemento salarial que abarca conceptos de peligrosidad, docencia o responsabilidad, no solo la exclusividad, algo que podría reconsiderar la Xunta.



"Hemos llegado hasta aquí porque nadie nos ha escuchado. Se les pide un compromiso por escrito y no solo palabras. No entendemos que ahora nos digan que hay que esperar", ha asegurado y ha apostillado: "Somos médicos y queremos atender a los pacientes, pero no queremos que se nos trate como una fábrica"