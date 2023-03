Justo recuerdo en Lobios a tres pilotos de hidroaviones fallecidos

Vilameá, en Lobios (Ourense), ha acogido este viernes un justo y sentido acto de recuerdo en memoria de Jorge Manuel Santana (Portugal) y Maximiliano Plaza (Salamanca), muertos en el verano de 2020 a consecuencia de un accidente en el hidroavión que pilotaban en las tareas de extinción de un incendio en la sierra del Xurés, y de Santiago Durán (Sevilla), fallecido en 2022 al caer el avión de carga que tripulaba en la zona de Pena Trevinca.



La asociación gallega de profesionales de agentes forestales Aprafoga les ha rendido homenaje a ellos y, por extensión, a todos aquellos que luchan por extinguir los incendios forestales.



La emotiva ceremonia ha tenido una triple vertiente, por un lado una ofrenda floral, por otro el descubrimiento de una placa con los nombres de Jorge, Maximiliano y Santiago; y, por último, la colocación de una escultura repleta de simbolismo del artista Toño Monteiro, discípulo del escultor Xaime Quessada.



Esa aplaudida pieza representa la figura de un avión haciendo una descarga de agua y personal en tierra intentando apagar las llamas.



Familiares, amigos y compañeros de los tres pilotos de hidroaviones muertos han acudido a esta convocatoria, junto a bomberos forestales de Galicia, otros lusos, y representantes de la Xunta y del Gobierno central.



Félix Pérez de la Fuente, presidente de Aprafoga, ha tenido unas sentidas palabras para quienes dejan en cada campaña su vida, a veces literalmente, por desgracia, en la defensa del patrimonio natural.



Maximiliano padre no ha podido contener las lágrimas y, en unas palabras para EFE, ha comentado que si bien citas así recuerdan cosas "que no son agradables", no es menos cierto que "hay que sentir el cariño". El mismo cariño que ellos tres y muchos otros, ha abundado, sienten por un trabajo "de mucha vocación", el cual "tiene mucho riesgo".



"Los que andan con los aviones parece que son seres que no conoce nadie y, en cambio, sin ellos saberlo han salvado muchas vidas", ha dicho. A los que plantan fuego se ha dirigido, con un hilo de voz, para decirles que si tuviesen "un poquito de corazón" no serían capaces de hacer aquello que "perjudica a personas humanas y al medioambiente".



En la gala en sí, ha tomado la palabra para dar las gracias y hacer hincapié en que son un "equipo".

El director general de Defensa del Monte, Manuel Rodríguez, ha comentado que Galicia tiene "una deuda de reconocimiento" y una "deuda de recuerdo" hacia esta gente. "Nunca olvidaremos los nombres de todos aquellos que han fallecido sirviendo a Galicia" en esta batalla, ha subrayado.



Y a los tres nombres, ha sumado los de Higinio, José Manuel, Íñigo, Rodrigo, Julio, Antonio, Tomás y Javier.

Un representante de la Cámara Municipal de Ponte da Barca ha intervenido para transmitir la "palabra amiga y solidaria" de un "pueblo amigo" para todos aquellos que, como Jorge Manuel, "dieron su vida para un bien mayor, el de la humanidad".



También han estado presentes representantes de la junta rectora de la comunidad de montes de Río Caldo, de la empresa de medios aéreos para la extinción, y del Instituto de Conservaçao da Natureza e das Florestas.



Además, el jefe del servicio de patrimonio natural, Antonio Rodríguez, la corporación municipal del Ayuntamiento de Lobios, la jefatura del Distrito Forestal XV y el subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González.