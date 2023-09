Galicia crecerá este años más de lo esperado pese a la desaceleración en Europa

El PIB gallego “tarde o temprano” se verá afectado por la desaceleración del crecimiento de la Unión Europea (UE) pero actualmente la comunidad muestra una senda de “crecimiento consistente” con las previsiones que la Xunta plasmó en los presupuestos anuales y posiblemente cerrará el ejercicio con un nivel de crecimiento de PIB incluso superior a lo esperado.



Así lo aseguró ayer el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, según el cual Galicia se beneficia del vigor con el que creció su economía en el primer semestre del año.

“Galicia tiene una economía fuertemente interrelacionada con nuestros socios europeos y cuando tienen problemas tarde o temprano llegará una cierta ralentización del crecimiento a nuestra comunidad, por eso prevemos que los dos últimos trimestres de este año no sean tan vigorosos como los primeros, pero esto no quiere decir que el crecimiento no sea consistente con las previsiones”, dijo Corgos y afirmó que el Gobierno gallego cree que “se va a mejorar la previsión de crecimiento que se presentó inicialmente en los presupuestos de 2023”.



En todo caso, señaló, más que el crecimiento de un trimestre a otro, lo relevante es la “senda consistente a lo largo del tiempo”, por ello comparó la situación económica actual con la inmediatamente anterior a la pandemia.



“Si nos comparamos con el último trimestre del año 2019 podemos ver como Galicia fue de las primeras comunidades que superó los niveles de PIB prepandemia, ya a finales del año pasado, creciendo de forma continuada”, explicó.



Eso supuso un crecimiento del PIB del 5,2% en 2020 y del 3,8% en 2021, dos décimas por encima de lo previsto, lo que hizo que actualmente el PIB gallego esté 1,2 puntos por encima del PIB prepandemia, cuando la media nacional está ahora 0,3 o 0,4 por encima.



“Pensamos seguir creciendo de forma consistente manteniendo este diferencial”, cerró el conselleiro.