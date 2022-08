Feijóo abre el curso político en Cerdedo-Cotobade, emocionado al volver "donde todo comenzó": "Qué bien se está en casa

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha inaugurado este sábado el curso político de su partido en el tradicional encuentro con cargos, afiliados y simpatizantes en la Carballeira de San Xusto en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), y ha celebrado volver "a donde todo comenzó", "a casa".

Más de un millar de personas, según la organización del acto, se han reunido en este espacio para escuchar las intervenciones de los responsables políticos de PP y PPdeG, que han estado arropados por líderes regionales del partido, como Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno Bonilla, Alfonso Fernández Mañueco o Fernando López Miras, y por el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

También han estado en el encuentro el coordinador general del PP, Elías Bendodo; la secretaria general y portavoz del partido en el Congreso, Cuca Gamarra; o el vicesecretario de Organización, Miguel Tellado.

En su discurso, Alberto Núñez Feijóo, que acudió por primera vez a este acto como líder nacional del PP, tras haberlo hecho como presidente del PPdeG y de la Xunta en los últimos años, se ha mostrado visiblemente emocionado por haber vuelto "a casa" a protagonizar un acto político.

Según ha señalado, cuando era niño escuchaba cómo las personas emigradas, que vivía a "miles de kilómetros", volvían a Galicia y decían que regresaban "a casa". "Ahora lo entiendo mejor. Yo también vine a casa... y qué bien se está en casa", ha proclamado con la voz temblorosa.

Feijóo, quien ha agradecido a Galicia "tanto cariño y generosidad", ha advertido de que, "pase lo que pase", el acto de inicio de curso del PP el año que viene volverá a ser en Cerdedo-Cotobade (donde se celebra desde 2016, después de que los 'populares' perdiesen la Diputación de Pontevedra y la nueva presidenta, la socialista Carmela Silva, vetase el uso del castillo de Soutomaior para este evento).

LA "ESTABILIDAD" DE GALICIA "QUE FALTA EN ESPAÑA"

El presidente del PP ha asegurado que sigue con atención la actualidad de Galicia y observa su "empuje", la acción del gobierno de Rueda, "la estabilidad y la tranquilidad que falta en España".

"Es un honor y un orgullo volver al lugar donde todo comenzó, veros ilusionados, preparados y juntos, porque no creo que haya muchos partidos en España que puedan decir que están ilusionados, preparados y juntos", ha recalcado.

Finalmente, ha bromeado con Alfonso Rueda sobre sus días de estancia en Galicia porque "veranear donde lo hace el presidente nacional del PP no es fácil". "A mí también me pasaba, pero tienes una buena noticia: yo empezaba a descansar cuando el presidente se iba y no vas a tener problema la próxima semana ni los próximos meses", ha afirmado.

"LA PERSONA QUE MÁS HACE POR GALICIA"

En la intervención de Núñez Feijóo no han faltado otros momentos de distensión, como cuando ha asegurado que "la persona que más hace por Galicia" ahora mismo es la mujer del alcalde de Cerdedo-Cotobade, que acudió al acto embarazada y pendiente de dar a luz "a otro gallego más" de un momento a otro.

Por otra parte, ha aludido a la "cara de tranquilidad y sosiego" de Mariano Rajoy. "La comparo con la mía", ha apuntado y ha desvelado que, cuando le preguntó al expresidente si volvería a Madrid con él, éste le confirmó que se quedaba en Galicia: "Aún hay clases".

También ha hecho alusión a la próxima paternidad de Cubela la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, que ha aprovechado su discurso para elogiar el trabajo de Feijóo (a quien ve como futuro "conductor" del coche del gobierno de España) y el del presidente Alfonso Rueda, así como para animar a los 'populares' a trabajar de cara a las próximas municipal, con el objetivo de "teñir de azul" los 313 municipios de Galicia.

CALOR, MÚSICA Y 'SELFIES'

El calor ha sido uno de los protagonistas este año en el acto político del PP en la Carballeira, una alta temperatura que ha sorprendido incluso al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Según ha reconocido, "no esperaba" que el termómetro alcanzase valores como este sábado en Cerdedo-Cotobade, donde ha rondado los 30 grados.

Pero no ha sido la única anécdota, y es que la presencia de tantos conocidos líderes del partido de otras Comunidades Autónomas, no habitual en este encuentro, ha provocado una importante demanda de 'selfies' entre los asistentes, con Moreno Bonilla, Rajoy e Isabel Díaz Ayuso como las figuras más reclamadas.

Entre los asistentes al acto, que ha contado con un grupo de gaitas y panderetas para amenizar la espera, también estaban conselleiros, como Ángeles Vázquez, Fabiola García, María Jesús Lorenzana o Julio García Comesaña; así como el presidente del Parlamento, Miguel Santalices; la exministra Ana Pastor; alcaldes, portavoces municipales y otros cargos del PPdeG y de la Xunta.