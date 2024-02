Faraldo: "Sin un Podemos fuerte no hay cambio; hoy no acaba nada, hoy empieza todo"

La candidata de Podemos a la Presidencia de la Xunta, Isabel Faraldo, ha asegurado este domingo, tras no lograr representación en el Parlamento de Galicia, que "sin un Podemos fuerte no hay cambio y ha anticipado que "hoy no acaba nada, hoy empieza todo".



Tras obtener un 0,25 % de los votos en las elecciones autonómicas gallegas, a las que la militancia del partido decidió concurrir fuera de Sumar, que no ha alcanzado el 2%, Faraldo ha comparecido ante los medios para recordar que desde el principio supo que era "un escenario muy difícil".



"Llegamos en una situación muy fuerte para ellos (el PP) y muy débil para nosotros por muchísimas cuestiones", ha sostenido.



El resultado electoral, con mayoría absoluta para el PPdeG, muestra, en su opinión, que "para que haya el cambio que no hubo, se necesita un Podemos fuerte; sin un Podemos fuerte no hay cambios".

"A pesar del esfuerzo que hizo el electorado progresista para concentrar el voto en el BNG, no fue suficiente (...) Tristemente es el gran fracaso", ha proseguido.



Por eso ha defendido que lo que "enseñó esta campaña" es que "es necesario fortalecer el proyecto de Podemos".



"Hoy no acaba nada, hoy empieza todo, no lo olvidéis", ha dicho entre aplausos y gritos de "¡Sí, se puede!" de los presentes, entre los que estaba el líder de Podemos Galicia, Borja San Ramón, con quien se ha fundido en un abrazo.



Ha comprometido trabajo para "construir organización, analizar los errores que tuvimos y seguir trabajando por la población más vulnerable".



Frente a una "sanidad pública vapuleada, educación pública vapuleada y una política caciquil, oportunista y clientelar" ha asegurado que su partido "nunca" se cansará de pelear.



Emocionada, ha agradecido el trabajo de una militancia que ha definido como incansable y ha despedido la noche entre muestras de cariño de las varias decenas de presentes.