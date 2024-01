Encuentran a una anciana herida que se encontraba en el suelo de su vivienda desde hacía varios días

La Policía Local de Vigo halló el pasado miércoles, día 10 de enero, a una anciana, de 79 años de edad, que se encontraba tirada en el suelo de su vivienda, aturdida y con la piel llena de moratones desde hacía varios días.



Según explica dicho cuerpo de seguridad en un comunicado, fue el hijo de la mujer el que alertó, al no tener noticias de ella desde hacía cuatro días, ya que no contestaba al teléfono. Además, estaba preocupado porque una amiga de la anciana lo había informado de que no había acudido a sus clases de pilates.



Por ello, los agentes se dirigieron al domicilio, ubicado en la calle Torrecedeira. Al estar la puerta bloqueada, dieron aviso a los bomberos, quienes se descolgaron desde el piso superior y accedieron al interior de la vivienda.



Una vez dentro, se encontró a la mujer semidesnuda, desplomada en el suelo, aturdida y con una conversación incoherente, con su cuerpo de color morado de forma generalizada.



Por ello, la mujer fue trasladada al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde evoluciona favorablemente.