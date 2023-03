La Diputación de A Coruña premia cinco entidades “polo seu traballo a favor da inclusión”

La Diputación de A Coruña hizo entrega de los Premios de Boas Prácticas en Servizos Sociais a cinco entidades ‘senlleiras’ de la provincia que destacan por sus acciones de promoción de la inclusión social y la protección de los colectivos más vulnerables en un acto que se celebró en el IES Rosalía Mera. Hasta allí se desplazaron representantes de más de medio centenar de asociaciones que realizan actividades “relacionadas coa atención á infancia e a mocidade, persoas con diversidade funcional, maiores, inmigración, apoio a persoas trastornos aditivos, ou persoas en risco de exclusión social”, expusieron desde la institución que preside Valentín González Formoso.



Las cinco entidades distinguidas en esta segunda edición fueron la Asociación Down Coruña, por el ‘Quiosco Down Experience’; la Asociación Síndrome de Down Teima de Ferrol, por su iniciativa para impulsar la vida independiente ‘Marcho que Teño que Marchar”; la Asociación de Pais de Persoas con Trastorno de Espectro Autista TEA (Aspanaes), por su acción sociosanitaria ‘Dentisteando’”, y la Asociación Ambar por su dedicación a la ciudadanía con diversidad funcional de Barbanza.

Además, se otorgaron sendas menciones honoríficas a la Asociación pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia (Aspronaga) por sus itinerarios académicos postobligatorios, y a la Asociación Integro de Personas con Diversidade Funcional de Bergantiños, Terra de Soneira e Fisterra, que este año celebra varios actos para conmemorar su 30 Aniversario.



El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, incidió en la importancia de estos colectivos en la sociedad: “As entidades que hoxe premiamos manteñen un compromiso constante no campo social e na protección dos colectivos máis vulnerables na provincia”, intervino y señaló que este logro “non sería posible sen o esforzo e implicación de milleiros de profesionais do eido sociosanitario que cada día traballan para ofrecer novas oportunidades e mellorar a vida de persoas en situacións especialmente vulnerables e das súas familias”, indicó Formoso.



En este sentido, agradeció la entrega diaria “de todas os que traballan nestas entidades”, pues su dedicación que “permite a moitas persoas o seu desenvolvemento, igualdade de oportunidades, e mellora da calidade de vida de moitas familias a través de diferentes proxectos e servizos nos que é un orgullo poder colaborar desde a Deputación da Coruña”.



Asimismo, el mandatario provincial recordó que “nunha época moi complexa no eido económico, derivado dunha pandemia global e cunha guerra en Europa, aprobamos o maior investimento da historia da Deputación da Coruña no eido social, cunha suba no gasto social dun 137% para estar ao carón das persoas que máis o necesitan”, dijo Formoso.



El presidente cerró su discurso solicitando el compromiso “de todas as administracións” para hacer de Galicia “un lugar que non deixe atrás a ninguén, máis solidaria, e sen exclusións sociais porque esa Galicia será un fogar para nós e para os nosos máis xusta e igual”, reiteró antes de dar la palabra a la diputada de Benestar Social, Ana Lamas.