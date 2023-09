El BNG pide más prevención del suicidio ante la "alarmante" cifra de casos

La diputada del BNG Montse Prado ha registrado en el Parlamento una iniciativa en la que propone al Gobierno del PP la puesta en marcha de un conjunto de medidas para la prevención del suicidio en Galicia, "ante el alarmante número de casos registrados, especialmente entre los jóvenes".



Tal y como recogen en un comunicado, la nacionalista pide la creación de unidades hospitalarias de atención infanto-juvenil en todas las áreas sanitarias, campañas de concienciación y prevención de conductas suicidas y de autolesión o la creación de equipos multidisciplinares para prestar una atención integran desde la Atención Primaria.



Según las últimas cifras publicadas por el Imelga, que recopilan en el comunicado, en 2022 se quitaron la vida en Galicia 340 personas, nueve más que el año anterior, "prácticamente una al día". Desde el 2010, la cifra se eleva a 4.501.



"El suicidio sigue teniendo una altísima prevalencia. Galicia sigue encabezando las tasas de suicidios en el Estado", ha señalado Prado, que ha tachado de "alarmantes" los datos, al colocarse esta causa de muerte entre las primeras por causas externas, no naturales.



Para Prado, la salud mental se ha convertido en la "gran pandemia post covid por su impacto en la salud". Ha advertido además de que el Plan de Prevención del Suicidio aprobado en el 2017 quedó "en papel mojado", argumentando que su concreción en medidas y la dotación de recursos es "más que insuficiente", "como demuestra el hecho de que Galicia siga a la cola del Estado y de la Unión Europea en tasa de profesionales".



"Los tiempos de espera para consulta son de meses, hay más de 8.000 personas esperando por una consulta de psiquiatría, y Galicia lidera el consumo de psicofármacos, especialmente entre las mujeres", ha lamentado, remarcando además que, a pesar de que el 30% de las consultas tienen que ver con un problema de salud mental, no hay personal especializado en Atención Primaria.



Aínda que é coñecida a dimensión do problema, tampouco existe unha unidade de prevención do suicidio por área sanitaria nin unidade infanto xuvenil, dúas das medidas que o Bloque reclama na súa iniciativa parlamentaria. "É urxente que a Consellería de Sanidade teña como obxectivo prioritario a prevención do suicidio e poña en marcha medidas acordes a dimensión do problema", apunta Prado.



Por ello, el Bloque reclama también un aumento del presupuesto para la prevención "acorde con el problema y la puesta en marcha de programas de intervención intensiva de la conducta suicida en cada área sanitaria".



Demandan también que se incremente el personal especialista en salud mental "hasta por lo menos la media del Estado" y un aumento de las plazas de formación tanto para profesionales de psiquiatría como de psicología y enfermería especialista en salud mental.