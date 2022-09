O BNG lanza un documental con Beiras, Francisco Rodríguez, Encarna Otero e a Ana Pontón nos seus 40 anos

O Bloque Nacionalista Galego (BNG) lanza un documental con motivo do 40 aniversario da súa fundación no que reúne históricos dirixentes da formación, algúns mesmo que xa non está, como é o caso de Xosé Manuel Beiras.

Ademais, neste mesmo documento gráfico, que será presentado ao público o vindeiro mércores 14 de setembro, en Santiago de Compostela, ás 20,00 horas nun acto no Teatro Principal, tamén participan outros históricos dos comezos da organización como Francisco Rodríguez (histórico dirixente da UPG), Encarna Otero e a actual portavoz da formación nacionalista, Ana Pontón.

Os actos de conmemoración do 40 aniversario foron dados a coñecer este venres en rolda de prensa, na que tamén se deu a coñecer a publicación dun libro recompilatorio da historia do BNG, que será presentado en Vigo o 21 de setembro.

"Son 40 anos que demostran que o BNG ten un proxecto sólido, cargado de presente e de futuro, porque o Bloque é a forza política da Galicia que vén", proclamou Pontón en rolda de prensa, na que afirmou que o BNG naceu "para gañar e ser a forza hexemónica en Galicia".

Ademais, o BNG celebrará un acto central o 25 de setembro no frontón de Riazor, na Coruña, o mesmo día e lugar en que se fundou o BNG en 1982.

Aniversario

Así, o BNG conmemorará o seu nacemento de 1982 coa unión da UPG, AN-PG, PSG e outros colectivos independentes. Non foi até os anos 90 cando se consolidou a fronte nacionalista e, de feito, en 1997 conseguiu --con Xosé Manuel Beiras como portavoz nacional-- dar o 'sorpasso' por primeira vez ao PSdeG-PSOE co 24,8 por cento dos votos e 18 escanos.

Nos seus 40 anos de historia, outro dos momentos chave foi a chegada do Bloque ao Parlamento Europeo con escano propio, un logro que converteu en eurodeputado a Camilo Nogueira e que, de feito, foi recoñecido pola Xunta do PP coa Medalla Castelao 2022 por, entre outras cuestións, o seu labor.

Xa na primeira década dos 2000, o BNG, con 13 deputados, alcanzou a Vicepresidencia da Xunta con Anxo Quintana como máximo dirixente nacionalista e gobernou xunto ao PSdeG de Emilio Pérez Touriño, como presidente, ata que en 2009 o adianto electoral devolveu á maioría do PPdeG as rendas de San Caetano.

Após o desastre electoral, o BNG iniciou un período de crise interna que culminou en 2012 coa Asemblea de Amio --por unha banda situouse a forza hexemónica, a UPG de Paco Rodríguez, e doutra banda sectores máis aperturistas--. Aquela asemblea desembocou na maior rotura interna desde a súa fundación, coa fractura e saída de dous grandes bloques internos e a marcha, entre outros, de dirixentes históricos como Xosé Manuel Beiras (fundacional), que ese mesmo ano presentouse ás urnas cunha nova marca nacionalista (Anova) en coalición con Esquerda Unida e irrompeu con 9 deputados por diante do propio Bloque.

Resistencia



A segunda década dos anos 2000 foi, para o BNG, un percorrido de resistencia no que chegou a quedar con cinco deputados nas eleccións 2016, en pleno auxe das chamadas candidaturas das confluencias, e cunha En Marea --que bebeu de AGE-- como segunda forza política nas eleccións dese ano (máis votos que o PSOE aínda que igual número de escanos).

Coas mareas e candidaturas da denominada esquerda alternativa desinfladas, un BNG á alza e da man de Ana Pontón conseguiu, por segunda vez na historia da democracia actual, adiantar ao PSdeG nas eleccións autonómicas de xullo de 2020 con 19 escanos, obtendo o seu teito electoral.