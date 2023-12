El alcalde de Pontevedra convocará una cuestión de confianza si no se aprueban los presupuestos

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha anunciado este miércoles que si en el pleno extraordinario convocado para este viernes, día 29 de diciembre, no salen aprobados los presupuestos, convocará una moción de confianza para facilitar que salgan adelante.



En una comparecencia, el alcalde capitalino ha expresado su confianza en que "cunda la sensatez y se facilite la aprobación" de las cuentas del próximo año 2024 ya que, en caso de no hacerlo, "están en peligro" los fondos europeos, las obras urbanas, las subvenciones deportivas, las fiestas, los eventos deportivos del año, el convenio con la piscina olímpica o el festival Río Verbena, entre otras cuestiones que ha enumerado.

El alcalde ha reiterado que es "imprescindible y urgente" aprobar estas cuentas. Por tanto, de no aprobarse, "sin perder un minuto convocaré la aprobación de los presupuestos vinculada a una cuestión de confianza", ha avanzado.



Según ha explicado Fernández Lores, prorrogar una segunda vez los presupuestos municipales supone "cuestiones muy graves", ya que "están en riesgo muchísimas cosas" por lo que "no se podría hacer ninguna inversión de las previstas", como los siete millones de los fondos europeos, la nave de piragüismo, el Parque de A Parda, los 290.000 euros de las subvenciones deportivas, las ayudas culturales, eventos como el Mundial de Lucha o el Campeonato de Europa de Ciclocrós, las subvenciones del transporte público, o las colaboraciones con los medios de comunicación, ha apuntado.



"No aprobarlos implicaría consecuencias que son dramáticas para muchísima gente", ha añadido.

Sobre estas inversiones, ha recordado el alcalde, tienen prioridad los acuerdos y compromisos contractuales previos del Ayuntamiento como, por ejemplo, el incremento del 2,5% de los salarios de los funcionarios, el pago de los intereses, el convenio de la basura, el agua o el gasto en energía eléctrica.



Lores ha desvelado que "hubo contactos" con el grupo municipal del PSOE pero "en la práctica no le interesa llegar a un acuerdo razonable", por lo que el alcalde ha agregado: "No puedo estar esperando que le venga el 'sentidiño' a todo el mundo".



El regidor nacionalista ha destacado que este presupuesto "tiene que ver con un modelo que tiene un éxito importante y que genera actividad económica" por lo que entiende que "si no se quiere entrar en esta línea de avance que tiene Pontevedra, que se busque otra alternativa".



"Obviamente, yo tengo la responsabilidad de conseguir que se aprueben los presupuestos y utilizaré todos los mecanismos posibles para que sean viables", ha manifestado Fernández Lores.



"Por lo tanto, no vamos a perder un minuto" y ese mismo día 29, si no se aprueban las cuentas del gobierno local del BNG "de manera inmediata, intentaremos convocar un pleno para aprobación de los presupuestos unidos a una cuestión de confianza" que está contemplado en el artículo 197 bis de la Loreg (Ley Orgánica del Régimen Electoral General), tal y como ha recordado el propio alcalde.



"Espero que no se llegue a esa situación, pero como alcalde tengo la responsabilidad de utilizar todos los mecanismos que la ley me permite para que Pontevedra tena presupuestos", ha sentenciado Lores.

A partir de la presentación de la moción de confianza, la oposición (PP y PSOE) tendría un plazo de un mes para presentar un candidato alternativo para la alcaldía y, en caso de no consensuar un nombre, el presupuesto del gobierno del BNG quedaría automáticamente aprobado y se daría por otorgada la confianza de la corporación.



Cabe recordar que el PSOE apoyó la investidura de Lores como alcalde de Pontevedra el pasado julio y gobernó con él el pasado mandato, pese a que en el actual no formen parte del ejecutivo municipal. Por tanto, estos antecedentes hacen poco probable que los socialistas logren un acuerdo con los populares para desbancar al regidor nacionalista