El acusado por el asesinato machista de Clara Expósito reconoce que cometió el crimen

La Audiencia Provincial de Lugo acogió ayer la segunda jornada del juicio contra el acusado por el asesinato machista de As Gándaras, en la ciudad de Lugo, en febrero de 2020. El hombre confesó ser el autor del crimen, pero sostuvo –en su declaración del pasado lunes– que él y la víctima, Clara Expósito, no eran pareja.



Los hechos se remontan a febrero de 2020. La mujer, de 49 años, fue encontrada muerta en la noche del día 7 en el piso en el que residía sola. El cadáver apareció con heridas de arma blanca en el cuello. El presunto asesino fue detenido al día siguiente como autor de los delitos de homicidio, violencia de género y violencia doméstica.



El abogado del acusado, Jacobo Vázquez, antes de entrar en sala, hacía una valoración “positiva” de la declaración de su defendido, que sigue manteniendo que no era pareja de la víctima. “Entiendo que con las testificales estamos acreditando lo que queremos acreditar. Entendemos que no hay alevosía y por tanto no hay asesinato, hay un delito de homicidio”, esgrimió.

Voluntad alterada

Vázquez, ante la confesión de su cliente, puntualizó que “evidentemente él está muy arrepentido” y señaló que que “estaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas”, lo que “le alteró la voluntad de cometer los hechos que desgraciadamente cometió”.



Una de las acusaciones particulares, Cristina Fernández, que representa a una de las hijas de la víctima, ha expresado que “no” le vale ni la confesión, ni el arrepentimiento exhibido en su declaración: “Tiene que ser condenado por lo que ha hecho y caerle todo lo que le tiene que caer con la ley de la mano”.



Seguidamente, la representante de la acusación estableció que “es difícil negar el asesinato”. “Un poco se discute lo que son las agravantes como la alevosía, que es lo que cambia de homicidio a asesinato, la agravante de género, la agravante de parentesco y eso va incrementando la pena”, aseguró.

Evidencias muy claras

“En sus primeras declaraciones lo intentó negar, pero ahora lo tuvo que reconocer (el lunes) porque las evidencias son muy claras en cuanto a que cometió el crimen”, ha invocado.



Todas las acusaciones piden veinticinco años de prisión para el asesino, en un juicio que finalmente se podría extender hasta mañana. En la jornada de ayer prestaron declaración agentes de la policía nacional que participaron en la detención y la investigación de este crimen machista.