Miles de persoas claman en Santiago a favor de potenciar a lingua galega

Máis de 15.000 persoas, segundo un reconto de EFE, reclamaron onte polas rúas de Santiago de Compostela potenciar a lingua galega, tras as enquisas que amosan un descenso do uso fronte ao castelán, e convidaron ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, do PPdeG, a “escoitar” esas demandas.



A manifestación convocada pola plataforma Queremos Galego reuniu aos principais líderes dos partidos da oposición –do BNG, Ana Pontón, e do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro–, ademais de deputados e de dirixentes dos sindicatos CIG e CCOO.



Os manifestantes concentráronse na praza do Obradoiro para reclamar á Xunta o cumprimento dos acordos de promoción da lingua autóctona adoptados hai 20 anos e medidas de reforzo para fomentar o seu uso.

Un portavoz de Queremos Galego, Marcos Maceiras, reclamou a Rueda cumprir os acordos adoptados polo Parlamento de Galicia e respectar a Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias, aprobada en 1992 polo Consello de Europa e á que España adheriuse.

"Lección de dignidade"

Maceiras considerou que a manifestación é unha “lección de dignidade” da sociedade ao Goberno galego, do que lamentou a “falta de vontade de acción” para promover o idioma galego, ao limitarse a adoptar medidas de “aparencia”.



A Xunta constituíu unha serie de “comisións” con “absoluta opacidade” e “unilateralidade” para estudar medidas encamiñadas a fomentar a lingua galega sen efecto, segundo Maceiras, dirixente da asociación Mesa pola Normalización Lingüística, que reclamou un maior protagonismo do galego.



Na súa opinión, o PPdeG, que goberna na Xunta e dispón de maioría absoluta no Parlamento autonómico, adoptou medidas que prexudican ao galego no desenvolvemento de intelixencia artificial, así como restricións na Crtvg e mesmo límites nos campamentos de verán de mozos.

Maceiras indicou que a plataforma Queremos Galego reclama unha serie de “puntos mínimos e medidas urxentes” mediante un “proceso amplo, plural e participativo” para fomentar a lingua autóctona, e reclamou a Alfonso Rueda que escoite o “clamor multitudinario”.

Motivo de orgullo



Máis crítica foi Ana Pontón, quen acusou ao PPdeG de practicar políticas de “acoso e derribo” da lingua galega, subliñou que a manifestación debería ser motivo para amosar o “orgullo de ter lingua propia” e observou que os datos sobre a evolución do seu uso evidencian “a peor situación da lingua da nosa historia”.



Nese senso, expresou a súa esperanza de que a “mobilización” da poboación galega “signifique un punto e aparte para deixar atrás as políticas lingüicidas do PP”.

A líder da oposición denunciou o “decreto da vergoña”, en alusión a unha normativa en favor do plurilingüsmo no sistema educativo que levou, na súa opinión, a que “os nenos entren nas escolas falando galego e saian falando castelán”.

Pontón pediu a Rueda que “deixe de negar a realidade, de manipular os datos oficiais e escoite o clamor que sente en Compostela a favor do galego”, sinalou.



Besteiro indicou que a manifestación “non é contra ninguén senón a favor” dunha lingua que cre necesario “protexer, preservar, potenciar e defender”, porque coincidiu con Maceiras e Pontón en que “non temos futuro como país se non defendemos o idioma”, e tamén reclamou a Rueda que “escoite aos galegos”.