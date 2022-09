La Semana de la Moda de París que se inicia este lunes será el escenario de presentaciones de un centenar de marcas, que mostrarán sus colecciones durante nueve días, con el estreno de Victoria Beckham en la pasarela parisina, el 30 de septiembre presentará por primera vez en París y el homenaje a Issey Miyake como momentos estrella.

A las novedades de esta edición se suma la llegada de la marca inglesa A.W.A.K.E. Mode, que mostrará su colección el 4 de octubre, último día de la pasarela, después de Chanel y antes de Louis Vuitton.



La firma australiana Zimemermann también se instala en la Semana de la Moda parisina, de la que salen esta temporada VTMNTS, que decidió desfilar en junio durante la moda hombre, al igual que la promesa emergente de la moda más irreverente francesa, Marine Serre, y Nina Ricci, que acaba de anunciar su nuevo director artístico, Harris Reed.



NINA RICCI y HARRIS REED

La marca Nina Ricci anunció el nombramiento como nuevo director creativo del británico-estadounidense Harris Reed, que presentará su primera colección de moda a comienzos del año próximo. En un comunicado, la filial del español Puig destacó el carácter "audaz, atrevido, explosivo" de Harris, "conocido por sus siluetas sofisticadas y teatrales", y avanzó que "aportará nuevas perspectivas sobre los archivos y la artesanía de por vida de la Casa".



El interesado señaló que para él "es un honor entrar a formar parte de The House of Nina Ricci, una firma sinónimo de glamour, historia y poder que me dispongo a explorar". "Estoy realmente entusiasmado de poder cuestionar lo que significa la feminidad en la moda y la belleza en una casa tan emblemática", añadió. La designación de este diseñador nacido en Los Ángeles hace 26 años (el más joven que desempeña esa responsabilidad en la firma) se produce después de la salida en enero de los anteriores directores artísticos, los neerlandeses Lisi Herrebrugh y Rushemy Botter.



La firma francesa hizo notar que desde su creación en 1932 "valora la libertad de invitar a voces con talento a crear conjuntamente 'l'air du temps'". Nina Ricci también ha nombrado este año como director general a Edwin Bodson, que por su lado se mostró "encantado de formar parte de esta nueva era y de dar la bienvenida a Harris como nuevo director creativo de Nina RICCI”.



“Como diseñador de género fluido que rechaza las normas y busca sentirse libre, Harris llevará su singular visión de la feminidad magnificada”. La diseñadora española Paula Cánovas del Vas, que estuvo este año entre los nominados al premio de talentos emergentes LVMH, el más prestigioso del sector, enseñará su colección el jueves en una presentación a puerta cerrada pero también en un formato digital, difundido a través de las redes sociales de la Federación de Alta Costura y Moda.



Teran Conde, de la española Esperanza Teran Conde, ha elegido París para mostrar sus colecciones aunque al margen del calendario oficial de la Federación, un paso obligado para muchos creadores emergentes que pueden llegar así a un público más selecto y a un mayor número de compradores.

PASARELA HÍBRIDA

Desde que irrumpió el coronavirus en marzo de 2020 y todas las marcas se vieron obligadas a organizar presentaciones virtuales durante meses, la moda parisina parece haberse adaptado bien a un nuevo formato híbrido, donde las grandes desfilan y las más pequeñas se decantan por pasarelas virtuales y presentaciones por cita.

París Fashion Week. I WEB PARÍS FASHION WEEK

Así, de las 105 empresas registradas en esta Semana de la Moda, tan solo unas sesenta desfilan.

Junto a las novedades, están los emperadores de la pasarela como Christian Dior y Saint Laurent, que marcarán el ritmo desde el martes, seguidos en los días sucesivos por los desfiles de otras grandes firmas como Chloé, con la uruguaya Gabriela Hearst al frente, la española Loewe, Elie Saab, Stella McCartney o Lanvin.

Uno de los momentos más emocionantes promete ser el desfile de la firma japonesa Issey Miyake, cuyo creador falleció el pasado mes de agosto a los 84 años en Tokio.

La firma, que tiene acostumbrados a sus seguidores a desfiles muy emotivos donde el espectáculo, la danza y el arte se mezclan con la moda, dará a conocer su colección primavera-verano 2023 y en esa ocasión el director artístico, Satoshi Kondo, rendirá homenaje a la memoria de Miyake.

También desfilarán en París, entre otras, la firma The Row, de las hermanas Mary-Kate y Ashley Olsen, que repiten por segunda vez; así como Off-White con la primera colección de su director artístico Ibrahim Kamara, que sustituye al estadounidense Virgil Abloh, fallecido en 2021 a los 41 años, en la cima de su carrera.