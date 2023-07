Mrs. Fredericksen, tobilleras que son el complemento de este verano

Los 90 están más presentes que nunca este verano, y es por ello que no puedes dejar de sumarte a la supertendencia de las pulseras en el tobillo/ tobilleras.

Este accesorio que nos recuerda a nuestra adolescencia se ha convertido en el ‘must have’ de este verano.

Ya no son únicamente un accesorio playero, sino que se han convertido en un accesorio clave para cada look. Desde el más casual, al más elegante. Desde la tobillera de conchas que nos acompaña siempre en los looks de playa hasta esa otra de plata u oro capaz de resaltar nuestros taconazos en un evento. Otro motivo por el que las tobilleras se convertirán en su accesorio estrella, es que alargan visualmente las piernas haciéndolas lucir mucho más esbeltas.