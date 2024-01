Una clínica estética en las alturas

Marta López inaugura una nueva y exclusiva propuesta totalmente innovadora en A

Coruña en medicina estética. Con más de 12 años de experiencia, Marta ha trascendido los límites convencionales para crear un espacio donde la belleza y el cuidado del cuerpo se encuentran en una sinfonía única y exclusiva. Desde el piso 21 de la icónica Torre Dorada en la calle Juan Flórez.

Nos sumergimos en el universo exclusivo de Marta López para desvelar sus métodos innovadores, la aparatología de última generación y la atención discreta que define un nuevo enfoque.

Exploramos el fascinante mundo de la estética a través de la visión distintiva y exclusiva de Marta López.





¿Quién es Marta López?

Una apasionada de todos los temas relacionados con la belleza y el cuidado del cuerpo. Llevo 12 años en el mundo de la medicina y la estética, trabajando, formándome y gestionando equipos multidisciplinarios; desde franquicias hasta clínicas especializadas. Después de este camino, he decidido lanzarme a hacer las cosas como realmente quiero y creo que se deben hacer.





¿Cómo quieres y crees que se deben hacer las cosas en este sector?

Sobre todo considero vital ofrecer una experiencia especial, exclusiva y altamente profesional con la que nuestros clientes alcancen los resultados que realmente quieren. Buscamos ayudar a quien deposita su confianza en nosotros a aproximarse a la mejor versión de sí mismo, estudiando su petición y consensuando una serie de conclusiones que pautaron una experiencia totalmente a medida.





¿Qué tiene de especial esa experiencia?

Tras mi experiencia profesional y personal en el sector, tenía muy claro lo que quería hacer y, también, lo que no. Quería ofrecer un servicio distinto y único, en el que el cliente se sienta a gusto y especial en todo momento. Para ello, diseñe un método de trabajo propio; en el que tanto los tratamientos, como la aparatología, la ubicación y el local son únicos y exclusivos.





¿En qué consiste esa forma de trabajar?

Se apoya en diferentes pilares:

en primer lugar, en las últimas novedades en lo relativo a aparatología médico-estética.

en procedimientos manuales complementarios diseñados por nosotros.

también, en la utilización de tratamientos de continuación y apoyo para casa completamente personalizados.

En lo relativo a la metodología de trabajo en sí, tengo muy claro que quiero exclusividad, tanto en los tratamientos como en la aparatología a utilizar. Por este motivo, mantuve conversaciones con las casas más importantes del sector con el fin de incorporar las últimas novedades que existen actualmente.



La selección de la aparatología debía tener una serie de premisas fundamentales: que fuese eficaz e indolora y que, además, necesariamente, fuese de forma exclusiva en A Coruña.

Por otro lado, si hablamos de los tratamientos propiamente dichos, nuestra forma de trabajar se basa en el diseño de un plan (y el desarrollo de este) totalmente personalizado para cada cliente. En este punto, me gustaría destacar que no es un sistema de trabajo y funcionamiento convencional; yo busco algo muy personal, personalizado e íntimo, no habrá dos tratamientos iguales, incluso ni para el mismo cliente. La idea es que el cliente sienta y sepa que tiene todos los recursos materiales y humanos disponibles para él en ese preciso momento, todo al servicio de él. En resumen, es un sistema de trabajo holístico que actúa, a nivel estético, tanto interna como externamente, en el organismo.

Conjuntamente a los tratamientos, tenemos cosmética de última generación, de la que los estudios han demostrado que consigue mejorar y multiplicar los resultados en más de un 50%. De este modo, aseguramos que el cliente mantenga y continúe los tratamientos desde casa. Igualmente, en pro de potenciar la inner beauty, disponemos de Tea Plans en función de los objetivos del cliente; es decir, unos planes funcionales de 28 días de seguimiento y mantenimiento. Estos planes de la planta ancestral del té, basados en la investigación constante y la evidencia existente de los beneficios que tiene, se combinan con diversos activos naturales que actúan sobre el organismo.

¿Qué aspectos te gustaría destacar de tu centro?

Tenemos una forma única de trabajar, la clínica es de uso individual para cada cliente garantizando así la máxima discreción y la atención exclusiva de cada uno de ellos. De este modo, busco hacerles sentir, como ya comenté, que todos nuestros recursos de todo tipo están disponibles para él.

En cuanto a la medicina estética, nuestros tratamientos no buscan la transformación, sino conseguir que el paso de los años no tenga que significar ningún problema. Es decir, que es simplemente un camino que, de nuestra mano, podrás sentir que consigues tu mejor versión de la manera más natural.





La ubicación también decías que era especial, ¿a qué te refieres?

Bajo el prisma de ofrecer algo único, consideré que era primordial escoger un emplazamiento “especial”. Después de mucho tiempo y mucha búsqueda, me decidí por la emblemática Torre Dorada o Torre de los Maestros, situada en la calle Juan Flórez. Este edificio esconde una gran historia de superación detrás de él. Fue diseñado y construido por la vanguardista Milagros Rey, primera arquitecta gallega y tercera en España, siendo el primer rascacielos de esta calle y uno de los primeros de la ciudad. Además, dentro de dicha torre, decidí escoger la planta 21 para, así, poder ofrecer una experiencia increíble, a través de esas exclusivas y privilegiadas vistas, y la máxima discreción al cliente.