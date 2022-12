Alicia Rojano organiza un mercadillo solidario en Mahalo Poké

Alicia Rojano, estudiante de segundo de bachillerato en el colegio Eiris, organiza un mercadillo solidario de ropa de segunda mano. Estudia el bachillerato internacional donde cursa la asignatura de Creatividad, Actividad y Servicio (CAS).

Durante todo el curso realizan pequeñas actividades solidarias en grupo. Pero además, de forma individual, tiene que realizar un proyecto más grande. Es ahí, donde la joven decide realizar un mercadillo solidario que tendrá lugar mañana viernes, día 23 de diciembre de 12:30 de la mañana a 20:00 horas en Mahalo Poké (en el número 7 de Alfredo Vicent).

Algunas de las prendas que se podrán encontrar en el mercadillo. I CEDIDA

El mercadillo contará con prendas de segunda mano que están en muy buenas condiciones: “lo que hice fue recoger ropa durante dos semanas en el colegio, en mi círculo cercano y también en la oficina de mi madre. Es ropa de mujer y de hombre que está en buen estado”, afirma Alicia.



“Hablé con Aga Ucrania, que es una ONG que ayuda a la gente de Ucrania que está en A Coruña, y que tienen contacto con residencias de ancianos que están en Ucrania y que necesitan mucha mucha ayuda. Me van a enviar una lista de cosas que necesitan, que pueden ser desde mantas a ropa de abrigo para la residencia, y con el dinero que recaude las compraré y se las donaré. Así, el dinero no se perderá. Además, la ropa que no se venda, también la donaré”, destaca la joven.

La vena solidaria la ha recibido desde muy pequeña debido a que sus padres colaboran con varios colectivos. La solidaridad se enseña, se aprende y se hereda.