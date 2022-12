Vox tumba los Presupuestos de Ayuso en comisión

El Grupo Parlamentario de Vox ha tumbado en comisión el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2023 y será ahora la Mesa de la Asamblea la que tendrá que desconvocar el Pleno donde iba a salir adelante, previsto para los días 21 y 22 de diciembre.



Sin acuerdo cerrado y acusaciones de que el PP "humillaba" a sus votantes en la negociación, Vox registró fuera de plazo sus enmiendas parciales al articulado a principios de diciembre y la Mesa de la Asamblea, donde los 'populares' tienen mayoría, no las admitió.



En un primer momento, el partido que lidera en Madrid Rocío Monasterio anunció que, pese a esto, se abstendrían en la votación porque ellos con la izquierda no iban "a ninguna parte". Tan solo un semana más tarde desde la Dirección Nacional de esta formación se anunció que cambiaban de opinión y votarían 'no'.

Consideraban que estaban "secuestrando" sus enmiendas y que se estaban aliando con la izquierda.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ofreció a principios de esta semana a Vox la búsqueda de fórmulas que incorporar sus peticiones a la gestión del Ejecutivo a lo largo de 2023 pero no hubo respuesta.



La formación seguía enrocada en el 'no' si no aceptaban las enmiendas hasta este mismo viernes por la mañana cuando desde la Dirección Nacional y Monasterio abrieron la puerta a cambiar de postura si se les ofrecía un acuerdo político, que incluyera, entre otros puntos, la derogación de la Ley Trans autonómica. La presidenta madrileña contestó rápidamente e indicó que rechazaba "mezclar negociaciones" y intercambiar "derechos y obligaciones".



Ya en la sesión de la Comisión de Presupuestos de este viernes por la tarde, Vox ha cumplido su amenaza y han votado en contra del dictamen (el texto final de los Presupuestos con la incorporación de los cambios de la tramitación) en la comisión.



Este dictamen desfavorable, según distintas fuentes parlamentarias, será visto el lunes por la Mesa de la Asamblea, quien tendrá que desconvocar el Pleno de Presupuestos ya fijado en el calendario parlamentario para el 21 y 22 de diciembre.



En el turno de explicación de voto en comisión, en el que Vox no ha querido participar, el diputado del PP Álvaro Ballarín ha indicado que respetan la decisión de este partido pero ha remarcado que no entienden que estando de acuerdo ambos partidos en un 99,8% de unos Presupuestos de 25.700 millones de euros no salgan adelante. Además, ha recordado que tanto la presidenta como el PP habían ofrecido incluir en la acción de gobierno las peticiones de Vox y ha lamentado que los madrileños se vayan a quedar sin Presupuesto.



Orgullos políticos

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos-IU Sol Sánchez ha sostenido que "finalmente no hay dictamen" por lo que "no hay Presupuesto". "Lo único que lamentamos es que a lo largo de estos últimos días, aunque aquí hemos estado hablando de cosas que tenían mucho interés para la ciudadanía madrileña, realmente hacia fuera de lo único que se ha enterado la ciudadanía madrileña es que ha habido problemas entre la derecha y la ultraderecha", ha expuesto.



El diputado del PSOE Fernando Fernández ha trasladado que no podían votar a favor de los Presupuestos "miraban para otro lado" y ha afeado al Ejecutivo que hayan estado a punto de hacer "gala de un trilerismo" con Vox. Además, cree que estas cuentas no mejoraban los problemas de la ciudadanía.



A continuación, el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez ha criticado "el juego de tronos" que han protagonizado, a su parecer, PP y Vox, con sus "orgullos políticos" que han llevado "al desastre en estos Presupuestos". "Es un ejemplo más de cómo los orgullos olvidan las necesidades de los madrileños", ha lanzado.