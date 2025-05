El PSOE ignora los mensaje de Sánchez y Ábalos en la Ejecutiva y evita señalar al exministro como filtrador

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha afirmado que no han dedicado "ni un segundo" a los mensajes publicados en los últimos días entre el secretario general, Pedro Sánchez y el entonces secretario de Organización, José Luis Ábalos, aunque ha evitado señalar al también exministro como posible origen de la filtración.



Aunque lo consideran un hecho "muy grave" contra el derecho a la privacidad de Sánchez y el partido, por el momento no emprenderán acciones legales para esclarecer el origen de esta información, según ha indicado Peña en una rueda de prensa en la sede del partido en la calle Ferraz.



Así, tras la reunión de la Ejecutiva de este lunes, Peña ha dicho que no han dedicado "ni un segundo, ni una palabra" a estos mensajes en los que Sánchez se refería a algunos barones como "hipócritas" y "petardos" e intercambiaba impresiones con Ábalos, meses después de cesarle.



Peña considera que se trata de un atropello al derecho de privacidad del presidente Sánchez aunque señala que "en principio" no está previsto que tomen ninguna medida en sede judicial.



Además, al ser preguntada sobre si considera que el propio Ábalos puede estar detrás de las filtraciones para lanzar un mensaje a Sánchez, la portavoz se pregunta cómo es posible que unas conversaciones "que están en el juzgado, aparezcan en un medio de comunicación".



En la misma línea, fuentes socialistas evitan poner el foco en Ábalos al señalar que no saben si el exdirigente socialista conserva los mensajes o no, pero lo seguro es que están en poder del juzgado. Apuntan además que cuando se produce una filtración de este tipo existen mecanismos internos en la Justicia y en la Guardia Civil para determinar de dónde partió la información reservada. Señalan además que no descartan por completo denunciar la filtración, y dejan la puerta abierta a hacerlo más adelante.



No aportan "nada relevante"

Asimismo, la portavoz ha señalado que los mensajes entre Sánchez y Ábalos no forman parte de ninguna causa que se esté investigando y además ha defendido que no apuntan "nada relevante". En tono de broma, dice que el grupo de 'whatsapp' que tiene con sus primos "es más interesante y más animado" que estos mensajes. "Por tanto, no tiene mucho más recorrido", ha reiterado.



Peña también ha cargado contra la oposición y les ha dicho que pierdan toda esperanza si su estrategia para "sacar del Gobierno" al PSOE "pasa por la filtración de mensajes personales". Por tanto ha insistido en que no van a dar pábulo a este tipo de prácticas que enmarca en "el que pueda hacer que haga" pronunciado por el expresidente José María Aznar.



Esperan que el PP deje esta presión "inmunda"

"Sabemos que con tal de volver al poder se llevarán por delante lo que haga falta, el prestigio de la Justicia, de algún medio de comunicación o de cualquier institución que puedan poner al servicio de su maquinaria del fango", ha reprochado.



A su juicio la oposición quiere que la gente vea la política como algo "en esencia malo" y la "arrastrarán" con tal de llegar a La Moncloa. "No van a escamitar en medios para hacerlo", ha lanzado.



En ese sentido, en el PSOE esperan que una vez se celebre el Congreso del PP terminen con esta "estrategia inmunda" que no interesa a la sociedad española. "Estoy convencida que una renovación interesante dentro del Partido Popular hará que este tipo de presión inmunda se desvanezca incluso de estas ruedas de prensa en las que quizá dedicamos demasiado tiempo a ínfulas de algunos que tienen determinados intereses", ha zanjado.