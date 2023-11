Miles de personas abarrotan Madrid en protesta por los pactos de investidura

Miles de personas abarrotan el centro de Madrid, convocadas por el PP, en protesta por los pactos de investidura firmados por el PSOE para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno.

Miles de personas se manifiestan en Madrid contra la amnistu00eda @ Mariscal (EFE) (2)



A la convocatoria se ha sumado Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, se encuentra en la Puerta del Sol.



Feijóo dice que la mayoría ya no es silenciosa y que protestarán hasta que haya elecciones

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este domingo a los 80.000 manifestantes congregados en la Puerta del Sol de Madrid que la mayoría de españoles "ya no es silenciosa" contra la ley de amnistía que permitirá la investidura de Pedro Sánchez y que protestarán "hasta que haya elecciones".



Feijóo ha cerrado la concentración convocada en Madrid, con 80.000 asistentes según cifras de la Delegación del Gobierno, con un discurso en el que también ha considerado que la votación de la próxima semana en la que Sánchez previsiblemente será investido significará "lo contrario de lo votado en las urnas" el 23 de julio.



El líder del PP ha arremetido contra Sánchez durante la mayor parte de su alocución, al acusarle de "mentir" y no cambiar de opinión acerca de la amnistía, que apoya por la necesidad para ser investido: "Hace de sus necesidades personales problemas para los españoles; de su avaricia, inmoralidad, y de su egoísmo, humillación".

La concentración contra la amnistía en Barcelona reúne a 6.500 personas según la Urbana

La Guardia Urbana de Barcelona ha cifrado en 6.500 los concentrados en la plaza Sant Jaume contra la ley de amnistía este domingo a mediodía.



Los asistentes han gritado proclamas como 'Puigdemont a prisión' y 'Sánchez hijo de puta', y han mostrado carteles con mensajes como 'Generalitat golpista, ladrones' y 'No todo vale'.



Tras la concentración en la plaza, el grueso de los asistentes se han dirigido a la Via Laietana con la intención de llegar hasta la Delegación del Gobierno en Catalunya.

Miles de personas rechazan en Pamplona la ley de amnistía y llaman a "dar la batalla contra la impunidad"

Miles de personas, alrededor de 6.000 según la Delegación del Gobierno, han participado este domingo en la concentración convocada por el Partido Popular en la Plaza del Castillo para rechazar la ley de amnistía y en la que se ha llamado a "dar la batalla contra la impunidad".



Ha sido una movilización marcada por el carácter festivo, escuchándose desde la megafonía canciones como 'Que viva España' de Manolo Escobar o 'Resistiré' del Dúo Dinámico. Los asistentes han llenado una de las mitades de la Plaza del Castillo donde se han visto muchas banderas de España, Europa y alguna de Navarra, así como carteles con el lema 'España en pié' o 'España no se rinde'. También se han coreado consignas como 'Puigdemont a prisión', 'Pedro Sánchez dimisión' o 'Viva España'.



Se ha podido ver a varios representantes del Partido Popular de Navarra, encabezados por su presidente, Javier García, o su secretaria general, Amelia Salanueva. También estaban los diputados Carlos García Adanero y Sergio Sayas, la parlamentaria Irene Royo, la concejala de Pamplona Carmen Alba. De otros partidos se encontraba el parlamentario de Vox Emilio Jiménez.



Javier García se ha encargado de leer el manifiesto elaborado por el PP para las diferentes movilizaciones convocadas este domingo en todo el país en el que ha destacado que "hoy España es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad" para decir "no al privilegio, no a la impunidad, no a la amnistía".



"Somos una nación con siglos de historia que nunca se ha callado ni se va a callar ante la desigualdad y que siempre ha sabido sobreponerse a las dificultades. Lo hicimos también cuando el separatismo catalán dio un golpe a la Constitución y la convivencia y lo volveremos a hacer ahora que lo vuelve a intentar liderado por aquel que debería ser el primero en impedirlo", ha manifestado.



Ha llamado a la "reacción firme y serena del pueblo español al ataque que sufre nuestra Carta Magna, la división de poderes y las bases mismas de nuestra democracia".



García ha advertido de que, en esta ocasión, "la amenaza se redobla porque es el presidente del Gobierno el que, tras perder las elecciones y con la única intención de perpetuarse en el poder, se ha puesto al frente del movimiento independentista que busca derrotar al Estado, buscando romper la igualdad entre los españoles, amordazando a jueces y fiscales y humillando a nuestro país". "Están vendiendo la libertad y la igualdad de los españoles y lo hacen como suelen hacerlo los delincuentes: a escondidas, ocultándose, engañando", ha censurado.



El presidente del PPN ha afirmado que "estamos juntos, pese a que quieren dividirnos. Estamos ante un desafío a nuestra democracia que requiere la reacción de los demócratas, sin distinción de ideología". Y ha asegurado que "aquellos que hoy miran a otro lado y no hacen nada, aún siendo conscientes de la gravedad del ataque, se arrepentirán en el futuro de haber sido cómplices con su pasividad en un momento clave de nuestra historia".



Así, ha apelado a "dar la batalla contra la impunidad" en "las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea" y "también en las calles. De forma pacífica, cívica y legítima". "La indignación que sentimos ha de convertirse en un clamor que se oiga en toda España y llegue a todas las democracias amigas. Porque la democracia europea está en juego cuando la democracia española está en peligro", ha reivindicado.



"Quieren nuestro silencio, pero van a tener una respuesta serena y firme. Tenemos la convicción de que la democracia española prevalecerá. Algún día la historia contará que España se puso en pie, con serenidad y firmeza, para decir basta y para defender la igualdad entre los españoles", ha concluido.

La concentración ha finalizado interpretándose el himno de Navarra y el de España.



En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente del PPN, Javier García, ha destacado que "Navarra hoy dice claramente 'basta ya' a las tropelías del señor Sánchez, sí a la libertad, sí a la unidad y sí a la constitución española".



García ha resaltado el "ambiente familiar" de la concentración convocada por su partido para trasladar este mensaje "desde la serenidad" y el "pacifismo" la defensa de "nuestro país, defender la constitución que tantos buenos resultados ha tenido también en la Comunidad Foral de Navarra y decir 'basta ya' a las tropelías del señor Sánchez para única y exclusivamente mantenerse en el sillón".



Preguntado por las protestas que se han realizado a lo largo de la semana contra la amnistía en las que se han registrado altercados, García ha defendido que "la gente hable pero desde el respeto y la serenidad". "Hemos condenado siempre cualquier tipo de violencia. Ya me gustaría haber visto la misma contundencia en otras ocasiones", ha concluido.



Masiva afluencia en la manifestación del PP en Oviedo contra la amnistía y la investidura de Sánchez

Miles de personas se han manifestado este domingo en la Plaza de España de Oviedo, en la movilización convocada por el Partido Popular en diferentes capitales contra de la amnistía y las cesiones de Pedro Sánchez, a los independentistas tras el acuerdo entre el PSOE y Junts.



El portavoz parlamentario del PP, Álvaro Queipo, que el próximo fin de semana será elegido presidente de los 'populares' asturianos, ha sido el encargado de leer el manifiesto del partido en el que piden "no ponerse de rodillas" ante el independentismo y "dar la batalla" de forma "pacífica, cívica y legítima".



Queipo ha estado acompañado de otros miembros destacados del partido como la diputada Esther Llamazares o la senadora Mercedes Fernández, entre otros, así como del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que también asistió a la manifestación de la plaza de España.



"Sánchez y Puigdemont a prisión", "Amnistía no" o "España está vendida" han sido algunos de los gritos que han coreado los asistentes, de todas las edades, que portan banderas de España y de la Unión Europea con la canción "Mi querida España", de Cecilia, sonando por megafonía.



Parte de los asistentes se han ido desplazando a la calle santa Teresa, frente a la sede del FSA-PSOE, donde han seguido coreando consignas contra Pedro Sánchez y contra el acuerdo de Gobierno.