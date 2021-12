Irene Montero afirma que Vox quiere volver a la España de "mi marido me pega lo normal"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dicho a los diputados de Vox que defienden "la España de mi marido me pega lo normal" y les ha asegurado que el Gobierno de España no lo permitirá y continuará trabajando por la igualdad y contra la violencia machista "con mucha más legislación feminista".





Montero ha respondido en el pleno del Congreso a una interpelación de Vox sobre las medidas que va a adoptar su Ministerio para garantizar la igualdad entre los españoles, y que ha sido defendida por la diputada Macarena Olona.





La ministra ha incidido en la necesidad de trabajar por la igualdad de las mujeres y que todas tengan "una vida digna y libre de violencias machistas", y ha acusado a Vox de ser "prófugos de la legalidad vigente en el país", recordándoles que 75.722 mujeres denunciaron violencia machista en el primer trimestre del año y que una de cada dos ha sufrido esa violencia en algún momento de su vida.





"Ustedes lo que quieren es volver a esa España de 'mi marido me pega lo normal' que denunciaba Miguel Lorente, uno de los mejores delegados contra la violencia de género", ha dicho Montero tras preguntar repetidamente a Olona cuáles son propuestas.





Ha asegurado que el propósito de su Ministerio es "salvar vidas" y conseguir que todas las mujeres disfruten de igualdad, ya que "la responsabilidad del Estado es hacer políticas públicas para que lleguen todas, la señora Olona y la que trabaja en casa de la señora Olona".





"Les vamos a responder con mucha más legislación feminista", ha concluido, antes de recomendar un especial cuidado y vigilancia de toda la sociedad ante la Navidad, ya que en la fechas de más convivencia suele haber agresiones machistas y "todos podemos hacer siempre algo para ayudar a una mujer".





Por su parte la diputada de Vox ha sostenido que la igualdad se ha conquistado "gracias a la lucha continua de hombres y mujeres" y se reconoce en la Constitución, y que la "mejor política de igualdad es que no haya Ministerio de Igualdad", ya que sus actuales dirigentes "representan la desigualdad, el odio y la tiranía" y sus políticas se basan "en el odio patológico al varón".





"Su legislación de excepción no ha defendido a las mujeres, las asesinadas no han bajado desde que tenemos cifras en 2003", ha sostenido Olona, y se ha preguntado por qué no dimite la ministra ya que "cada muerte es su responsabilidad" y su política solo vale para crear "chiringuitos" para allegados.

Por el contrario Vox llevaría a cabo, ha asegurado Olona, una política "efectiva" y daría a las mujeres "protección, ley y orden".





Y ha espetado a Montero: "Usted representa a una mujer en España débil, víctima, que necesita una cuota para ascender a puestos de responsabilidad, pero a la que luego no le importa acceder a esos puestos de responsabilidad si es a través de las relaciones afectivas, denigrando a todas la mujeres".