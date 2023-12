El Gobierno pide al PP no tener miedo al diálogo ante la reunión Sánchez-Feijóo

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, solicitó ayer al PP “no tener miedo al diálogo” ante la reunión que mantendrán el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Además, indicó que el formato de ese encuentro y la posible comisión de trabajo lo tratarán ambos en ese encuentro.



“Entenderán que ya el formato de las reuniones, en primer lugar, tendrá que abordarlo, lógicamente, el presidente del Gobierno con el señor Feijóo cuando mantengan esa reunión”, declaró Alegría. La portavoz del Gobierno indicó que el objetivo de esa reunión es “poder avanzar” en las “tres cuestiones de Estado” que el jefe del Ejecutivo puso encima de la mesa: la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva cinco años caducado, la reforma del artículo 49 de la Constitución y la financiación autonómica.



Después de que el PP haya avanzado que Feijóo también quiere hablar en esa reunión con Sánchez sobre la ley de amnistía, Alegría defendió que el líder del PP “también plantearle ciertos temas al presidente del Gobierno”. “Faltaría más”, exclamó, si bien recordó a los populares que esa norma ya se calificó por la Mesa del Congreso y habrá un debate en el Pleno del Congreso la próxima semana. Aunque dijo desconocer los asuntos que quiere llevar el PP a ese encuentro con Sánchez, insistió en que los tres asuntos que el jefe del Ejecutivo puso sobre la mesa les parecen “fundamentales” porque son “tres temas de Estado”.

Su mano está “tendida”



Ante el rechazo del PP a esa comisión de trabajo planteada por Sánchez, Alegría reclamó a los populares a no tener “miedo” a dialogar e indicó que el presidente del Gobierno ya dijo que “la mano está tendida”. “Un partido político, aunque esté en la oposición, no puede estar constantemente en la hipérbole y, desde luego, no le tiene que tener ningún tipo de miedo al diálogo y a la negociación”, resaltó la portavoz del Ejecutivo, para añadir que cuentan en esta legislatura con un Parlamento “muy plural” y “diverso” y deberían apostar “desde la calma y la serenidad” por alcanzar acuerdos que “son necesarios”.



Alegría recordó las peticiones para que se reforme la financiación autonómica y destacó que hay doce comunidades autónomas que están gobernadas por el PP. “Y por tanto creo que nos sentemos y que hablemos con el líder de la oposición que es el presidente del Partido Popular para también que él plantee cuál es la propuesta generalizada en nombre de estas comunidades autónomas”, indicó. Asimismo, la ministra ha subrayado que es “fundamental” y de “justicia” reformar el artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuido, como también demandan “las propias entidades del sector de la discapacidad demandan”.

Una obligación legal



En el caso del CGPJ, Alegría recalcó al PP que este órgano lleva cinco años caducado y lamentó que no haya sido posible ese acuerdo con la formación que lidera Feijóo. “Estamos hablando de una obligación legal, esto no es un capricho”, aseveró.



Alegría afirmó que la posición del Gobierno sobre el CGPJ (para que se haga con el sistema vigente) es la que defiende también el comisario de Justicia, Didier Reynders. “Vamos de la mano en este caso la Comisión Europea y el Gobierno de España”, dijo. Por eso, rogó a los populares que “por favor” respeten la Constitución y “cumplan ese mandato legal” con la renovación del CGPJ.