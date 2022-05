Feijoo: "El futuro que empieza a ver Sánchez es ser un diputado de la oposición"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado este domingo en Sevilla que el fututo que empieza a ver el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, es ser un "diputado de la oposición criticando" a un Ejecutivo del Partido Popular y ha insistido en reprocharle el "desgaste" que está llevando a cabo de instituciones del Estado con tal de mantenerse en el poder.





Así se ha pronunciado Feijóo durante su intervención en un multitudinario acto público en Sevilla, donde en esta precampaña electoral por los comicios andaluces del 19 de junio ha querido trasladar todo su apoyo al presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno.

"Andalucía y Sevilla forman parte de la biografía más brillante de la historia del PP", ha dicho el líder del PP, apuntando que ya se siente "sevillano".





En un discurso prácticamente centrado en elogiar la gestión de Juanma Moreno al frente del Gobierno andaluz, Núñez Feijóo ha aprovechado para criticar las actuaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que "no interesa las gestión", sino el "titular", las redes sociales y las "tertulias de televisión".





Tras indicar que Andalucía es la primera etapa de un proceso electoral clave para el PP, ha indicado que en estos momentos en España "nos jugamos recuperar la economía", no perder más tiempo en gastar lo que no tenemos, y acometer las reformas necesarias para que las pensiones y el estado del bienestar aguanten y mejoren en los próximos años, y también "nos jugamos" recuperar la cohesión social, cuestiones que, en su opinión, no son las prioridades de Pedro Sánchez en este momento.





Tras advertir de que si no hay un modelo económico sólido, pondremos en riesgo el estado del bienestar, ha señalado que España también se juega el prestigio institucional, porque las únicas certezas que ofrece el Gobierno de Sánchez es que está dispuesto a mantenerse en el poder "a costa de desgastar cualquier institución del estado".





Se trata, según ha señalado, de "desgastar el estado para que no se desgaste el gobierno, lo que es una irresponsabilidad que pasará a la historia del Gobierno de Sánchez", ha dicho el líder del PP, para quien cuando acabe la legislatura, el daño económico de España será tan grande, que tendremos que empezar a remontar, pero es "mucho peor la reconstrucción institucional y la reconstrucción de la credibilidad de las instituciones del estado".





Ha señalado que el PP está preparado para asumir esa tarea ingente de reconstruir las instituciones del Estado y ha insistido en mostrar su preocupación por la crisis generada con los servicios de inteligencia del país.





Para Feijóo, hoy nadie en España es capaz de decir que el Gobierno de Pedro Sánchez es "el mejor gobierno" que necesita España en este momento: Ni el militante socialista con más trayectoria, ni el votante de Podemos mas convencido ni el independentista más radical pueden decirlo, "porque no se lo creen".





En su opinión, no es fácil defender a un gobierno que se mantiene quieto ante el incremento de los precios más alto de los últimos 30 años; cuando sus intereses "están tan disociados de los intereses de las mayorías"; cuando dice una cosa por la mañana y lo contrario por la tarde, o cuando diputados que lo sustentan no apoyan una ley aprobada por el Consejo de Ministros.





Ha alertado de España será la ultima economía del euro en recuperar la riqueza prepandemia por la "pésima política económica" del Gobierno de Sánchez.