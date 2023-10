Feijóo anuncia que el PP recurrirá al TC una eventual ley de amnistía

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) una eventual ley de amnistía porque de lo contrario los populares serían "cómplices de una injusticia", y ha tildado la medida de "contubernio".



En una entrevista en Catalunya Ràdio, Feijóo ha señalado que el PP trabajará contra la amnistía "con la razón, la moral, la ética y la ley" y ha recordado que, al tener más de 50 diputados en el Congreso, pueden ejercer acciones legales ante los tribunales, incluido el TC.



Preguntado por si recurrirán una eventual ley de amnistía, el líder popular ha afirmado: "Sí, claro, todo lo que sea injusto lo tenemos que recurrir porque si no seríamos cómplices de una injusticia. Ser cómplices de una injusticia en un Estado democrático como España es un acto de absoluta cobardía".



El líder popular, que asistió ayer a la manifestación contra la amnistía celebrada en Barcelona, ha subrayado que "no puede haber una reducida élite política que esté por encima de la ley" y ha negado que la amnistía contribuya a la "reconciliación": "No es un tema de convivencia, es un tema de conveniencia".



"Esto es una transacción entre políticos. Unos para obtener la absolución judicial, la nulidad de sus actos punibles, y el otro para ser presidente del Gobierno. Es un contubernio impropio del año 2023 en España", ha señalado Feijóo sobre la negociación de la amnistía entre los partidos independentistas y el PSOE para la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.



Según Feijóo, la amnistía también es "una involución democrática, una decisión reaccionaria y, desde luego, un fraude electoral masivo porque hasta 72 horas antes de votar el candidato socialista decía que, en ningún caso, la amnistía, igual que el referéndum, cabe en la Constitución".



Horas antes de reunirse con Sánchez, hoy a las 17:00h, en el marco de la ronda de contactos para la investidura del líder del PSOE, Feijóo ha señalado que su intención es hablar únicamente de la investidura y no de otras cuestiones como la renovación del Consejo General del Poder Judicial.



"No sé lo que me va a decir. Sé lo que ha dicho al conjunto de los ciudadanos, que él no va a pedir el apoyo del PP", ha indicado el líder popular, que ha reprochado a Sánchez que "habla ya como presidente del Gobierno, y es simplemente un candidato que ha perdido las elecciones".



"En 45 años de Constitución española, nunca jamás un presidente del Gobierno ha sido alguien que ha perdido unas elecciones, nunca. Estamos innovando en una técnica que me preocupa. Ya da igual perder o ganar las elecciones", ha agregado Feijóo, que ha denunciado que, "desde el pacto del Tinell, el objetivo del PSOE es que el PP no gobierne en ningún sitio salvo que tenga mayoría absoluta".